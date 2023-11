GAC MOTOR se prepara para entrar no mercado mexicano e lança os novos GS8 e EMZOOM em evento de apreciação de novos modelos

CANTÃO, China, 1 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A GAC MOTOR, uma prestigiada fabricante chinesa de automóveis, alcançou recentemente um marco significativo ao organizar um evento exclusivo de apreciação de novos modelos no México, lançando os tão esperados modelos GS8 e EMZOOM. O evento, que contou com a participação de mais de 40 convidados respeitados, incluindo investidores e gerentes de marca de 14 grupos de distribuidores locais de destaque, divulgou a entrada iminente da GAC MOTOR no mercado automotivo mexicano.

DSC04789

O evento também proporcionou um vislumbre da rica história de desenvolvimento da GAC International e das conquistas notáveis em sua rede de vendas e serviços, presente em 31 países e regiões do mundo. Entre elas, as subsidiárias do México e da Rússia e os escritórios do Oriente Médio foram concluídos e iniciaram as operações. A reputação exemplar e o robusto portfólio de produtos da marca conquistaram instantaneamente o interesse dos distribuidores locais, despertando uma expectativa elevada por sua presença iminente no mercado mexicano. Os novos GS8 e EMZOOM fizeram sua estreia mexicana no evento, ganhando elogios unânimes pelo design sofisticado, tecnologia de ponta e interior espaçoso e confortável.

Após o evento de apreciação dos modelos, os distribuidores mexicanos obtiveram informações valiosas sobre o know-how tecnológico e as diversas ofertas de produtos da GAC MOTOR. Expressando sua vontade de colaborar com a GAC MOTOR, eles demonstraram confiança no potencial da marca de revitalizar o mercado automotivo mexicano, oferecendo aos consumidores uma gama diversificada de opções de veículos inteligentes e de alta qualidade.

Já foi iniciada a contagem regressiva para o tão esperado evento de lançamento da marca GAC MOTOR no México, que está programado para meados de novembro deste ano. A empresa está trabalhando diligentemente na montagem de 30 showrooms de vendas, aprimorando a gestão das concessionárias e organizando as operações de armazenamento e logística de peças de reposição. O armazém local de peças e o centro de distribuição logística no México já foram concluídos, garantindo um fornecimento contínuo de peças antes do lançamento da marca. Além disso, a GAC International está apresentando um projeto de digitalização personalizado no exterior, que conta com um sistema abrangente de aplicativos para proprietários de veículos, desenvolvido para agilizar a experiência de compra de automóveis e melhorar a satisfação do cliente.

Comprometida em tornar a GAC MOTOR uma marca automotiva adorada no México, a GAC International pretende otimizar continuamente suas operações localizadas, adaptando as ofertas de modo que se alinhem com as preferências dos consumidores locais. Essa iniciativa estratégica marca um avanço significativo na presença global da GAC International e está em conformidade com a estratégia de internacionalização "1551" do GAC Group. A GAC MOTOR está pronta para acelerar seus esforços de globalização, apresentando rapidamente produtos de alta qualidade e oferecendo experiências de condução excepcionais a um amplo público internacional.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2263416/DSC04789.jpg

FONTE GAC MOTOR

SOURCE GAC MOTOR