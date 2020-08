Gagnante Lauréate d'un Grammy et titulaire de plusieurs disques de platines, Ariana Grande lance son nouveau parfum R.E.M.

Le succès mondial d'Ariana Grande dans le domaine des parfums a été sans précédent avec des ventes de l'ordre de 500 millions USD depuis leur lancement. La franchise primée a été nominée pour les prix Parfum de l'année, Campagne médiatique de l'année et Choix des consommateurs avec le lancement de « Thank U Next » en 2019 et la victoire sensationnelle du Parfum de l'année pour le Cloud. « Le succès continu et la croissance exceptionnelle du portefeuille de parfums d'Ariana reflète sa relation avec ses fans ainsi que sa passion et son engagement authentique envers sa marque. Nous sommes honorés de nous associer une nouvelle fois avec une artiste aussi révolutionnaire et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre succès avec le lancement de R.E.M. », a déclaré Tony Bajaj, président-directeur général de LUXE Brands.

Ariana Grande a confié pour sa part, « R.E.M. est vite devenu l'un de mes parfums favoris. À tel point que je lui ai donné le nom de l'une de mes chansons préférées et que je l'ai associé à l'un de mes mondes visuels favoris, à savoir le monde mod, spatial et idyllique des années 60. J'aimerais pouvoir y vivre pour toujours en portant ce parfum et le faire exploser de mon vaisseau spatial à tout moment pour lutter contre les mauvaises ondes potentielles. Ce parfum est plus chaud, plus sexy, plus cultivé et plus ancré que les autres, mais l'ingrédient secret qui lui donne cette douceur et qu'il a en commun avec le reste de la gamme est le caramel ! J'en suis vraiment ravie et j'espère que tout le monde l'aimera autant que moi. »

« Ariana est la visionnaire créative derrière le monde fantastique et animé de R.E.M. ; elle s'est associée au créateur d'emballage primé Joshua English pour le design du flacon, au réalisateur nominé aux Oscars Olivier Lescot et à l'illustrateur Cheyne Gallarde pour créer l'univers R.E.M. Ariana se transforme en une héroïne forte et féminine qui se bat pour sauver le monde et invite ses fans à se joindre à elle », explique Noreen Dodge, directrice du marketing de LUXE Brands. Le narratif R.E.M. est optimiste, dynamisant et synergique avec les valeurs inculquées par Ariana.

La campagne est une première pour la catégorie avec son animation dramatique et son plaisir visuel pour les fans alors qu'Ariana, Toulouse, Piggy Smalls et d'autres invités spéciaux conquièrent la galaxie. « Je suis ravi de collaborer avec une artiste aussi talentueuse qu'Ariana Grande dans cet hommage animé à la science-fiction des années 70 à nos jours. Je suis inspiré par la science-fiction dans mon travail visuel et enchanté de pouvoir puiser dans sa riche iconographie pour donner vie à l'irrésistible pop d'Ariana », a ajouté Olivier Lescot.

LE PARFUM :

Le parfum magnifiquement élaboré qu'est R.E.M. a été développé avec Firmenich et élargit l'univers des parfums d'Ariana Grande. Une création qui vous séduit avec son mélange irrésistible de poire, de figue et de caramel tiède et salé. L'essence de lavande, les muscs enivrants et le cachemire comme le Tonka et le bois de santal créent le sillage parfait dans ce voyage inoubliable.

NOTES DU PARFUM

Notes de tête : Poire, figue, caramel salé tiède

Notes de cœur : Essence de lavande, fleur de poirier

Notes de fond : Fève tonka, musc blanc, bois de santal

L'EMBALLAGE

Un flacon délicat de couleur lavande arborant un logo argenté brillant et un capuchon en cristal montant vers les cieux contient ce fabuleux parfum. Cet élixir intergalactique est enfermé dans un merveilleux cristal transparent entouré de facettes complexes qui reflètent un spectacle si édifiant qu'il ne peut être vu que dans le cosmos. L'histoire se poursuit avec le carton secondaire inspiré de la bande dessinée. Observez Ariana alors qu'elle protège ce nouveau parfum extraordinaire à travers la galaxie et au-delà… .. où les rêves sont réalité.

LE PRODUIT

Eau de parfum en vaporisateur, 3.4 FL OZ/100 ml 64,00 USD

Eau de parfum en vaporisateur, 1.7 FL OZ/50 ml 54,00 USD

Eau de parfum en vaporisateur, 1.0 FL OZ/30 ml 44,00 USD

Tous les prix sont les prix de détail suggérés par le fabricant en dollars américains.

Le parfum R.E.M. d'Ariana Grande sera disponible en ligne sur Ulta.com dès le 19 août 2020 et dans les magasins Ulta Beauty à travers le pays dès le 6 septembre 2020, et sera déployé à l'échelle mondiale avec les partenaires de détail mondiaux clés Douglas, Boots et Liverpool.

À PROPOS D'ARIANA GRANDE

L'artiste lauréate d'un prix Grammy et multi-platine et superstar internationale, Ariana Grande, est la première artiste à remporter les trois premières places du Billboard Hot 100 depuis les Beatles en 1964 avec « 7 Rings, » « Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored », et « Thank U, Next ». À l'âge de 27 ans, elle a sorti cinq albums de platine et surpassé les 35 milliards de vues – elle est l'artiste la plus regardée sur Spotify dans les dix dernières années – et est devenue rapidement l'une des plus grandes pop stars de notre génération avec ses puissantes capacités vocales et sa présence inégalée sur scène et avec ses fans. En 2019, Ariana Grande a entrepris le Sweetener World Tour et s'est produite dans plus de 100 spectacles dans l'année, y compris en tête d'affiche à Lollapalooza et à Coachella - où elle était la plus jeune vedette dans l'histoire du festival. En 2020, elle a débuté en tête du palmarès Billboard Hot 100 avec « Stuck with U » (avec Justin Bieber) et « Rain On Me » (avec Lady Gaga), ce qui fait d'Ariana la première et seule artiste à avoir 4 singles classés #1 dans l'histoire du classement.

À l'âge de 15 ans, elle a obtenu le rôle de « Charlotte » dans 13, la production de Broadway. Par la suite, elle a figuré dans Victorious de Nickelodeon qui a donné naissance à un spin-off mettant en vedette le personnage de Grande dans Sam & Cat. Parmi ses apparitions notables à la télévision citons son travail vocal dans Family Guy, Winx Club et Underdogs avec des rôles à l'écran dans Scream Queens de Ryan Murphy et comme invitée dans Kidding de Jim Carrey. En 2016, Ariana Grande a joué le rôle de « Penny Pingleton » dans Hairspray Live! pour NBC. La même année, elle a joué un double rôle en tant que hôte et invitée musicale dans Saturday Night Live.

À PROPOS DE LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. est une société de beauté de prestige mondiale qui se consacre au développement de marques de beauté haut de gamme qui inspirent les consommatrices à travers le monde. Grâce à son approche innovante envers la conception, la commercialisation et le développement de marques avec une philosophie axée sur le numérique, la société a remporté de nombreux prix dans le monde entier. LUXE Brands a remporté le prix Parfum de l'année en 2019 au nom de Cloud par Ariana Grande. Le portefeuille complet comprend Ariana Grande, Nicki Minaj, Eau de Juice par Cosmopolitan et Jennifer Lopez.

