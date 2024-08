Gain.pro annonce le lancement du « European PE Asset Handbook » (Manuel européen sur les actifs de capital-investissement)

Un guide basé sur des données pour trouver des opportunités de croissance dans les sous-secteurs et les pools d'actifs européens

LONDRES, 2 août 2024 /PRNewswire/ -- Gain.pro a le plaisir d'annoncer le lancement de l'édition inaugurale du « European PE Asset Handbook », un rapport complet offrant une perspective quantitative sur le pool d'actifs de capital-investissement (CI) européen. Ce manuel met en évidence les opportunités de croissance dans divers sous-secteurs, fournissant des informations précieuses aux investisseurs et aux professionnels du secteur.

Selon nos fiches d'évaluation quantitative, les services financiers et les TMT apparaissent comme les secteurs les plus attractifs pour les sociétés de capital-investissement. Ces secteurs se caractérisent par des taux de croissance supérieurs à ceux du marché, une rentabilité élevée et une activité d'achat et de construction supérieure à la moyenne. Les autres sous-secteurs qui ressortent sont les services professionnels, les services techniques et la biotechnologie.

Ces secteurs se caractérisent par des taux de croissance supérieurs à ceux du marché, une rentabilité élevée et une activité d'achat et de construction supérieure à la moyenne. Les autres sous-secteurs qui ressortent sont les services professionnels, les services techniques et la biotechnologie. Par région, la France , l'Italie et les PECO apparaissent comme des régions attrayantes pour l'investissement. La France brille par sa forte rentabilité, les PECO par leur forte croissance et l'Italie par ses faibles ratios. Le Royaume-Uni et la zone DACH sont en queue de peloton pour la plupart des paramètres recherchés par les investisseurs. Nous constatons déjà un déplacement des opérations de capital-investissement du Royaume-Uni et de la zone DACH vers la France et l'Italie.

Le Royaume-Uni et la zone DACH sont en queue de peloton pour la plupart des paramètres recherchés par les investisseurs. Nous constatons déjà un déplacement des opérations de capital-investissement du Royaume-Uni et de la zone DACH vers la et l'Italie. La pénétration du marché du capital-investissement est la plus forte dans les secteurs des infrastructures, de la technologie, des technologies médicales et des logiciels. 12 à 15 % des actifs importants (>100 ETP) sont détenus par le capital-investissement. Les actifs liés aux infrastructures créent généralement des flux de trésorerie prévisibles et à long terme, ce qui les rend adaptés au financement par le capital-investissement, tandis que les technologies et les logiciels affichent des taux de croissance et des marges parmi les plus élevés de tous les secteurs d'activité.

Un aperçu complet à travers quatre chapitres

Fiches d'évaluation quantitative : Nos fiches d'évaluation quantitative fournissent un aperçu rapide des sous-secteurs et des régions les plus attrayants pour le déploiement de capitaux. Ces informations sont basées sur des paramètres clés tels que la croissance, la rentabilité, la stratégie d'achat et de construction, l'effet de levier et les multiples d'EBITDA. La croissance comme clé de la création de valeur : Le manuel explore la façon dont la croissance est essentielle à la création de valeur par le capital-investissement, en identifiant les sous-secteurs à forte croissance et à marge élevée qui présentent des opportunités d'investissement lucratives. Analyse approfondie des paramètres : L'étude se penche ensuite sur les paramètres de chacun des 27 sous-secteurs en Europe , offrant un aperçu détaillé de leur croissance, de leur rentabilité, de leur intensité capitalistique, de leur effet de levier, de leur internationalisation, etc. Pénétration du capital-investissement : Enfin, nous examinons les différents degrés de pénétration du capital-investissement dans les différents secteurs, en mettant en évidence les tendances en matière de taille des actifs, de concentration des revenus et de primauté sectorielle dans les différentes régions.

Une ressource indispensable pour les investisseurs

Le « European PE Asset Handbook » est une ressource essentielle pour les investisseurs qui cherchent à naviguer dans le paysage complexe du capital-investissement européen. Que vous cherchiez à identifier des opportunités de forte croissance ou à comprendre les dynamiques sectorielles, ce manuel offre l'analyse détaillée et les perspectives nécessaires pour prendre des décisions d'investissement éclairées.

Accédez au rapport complet en cliquant sur https://www.gain.pro/investor-reports/european-pe-asset-handbook-full-report

À propos de Gain.pro

Gain.pro a pour mission d'assurer la visibilité du marché privé mondial. Notre plateforme de pointe associe une technologie d'IA avancée à une recherche suivant le principe « local pour local ». Elle fournit des informations de la plus haute qualité sur les entreprises qui comptent le plus pour vous.

Nous sommes au service de 100 % des conseillers MBB/Big-4, de clients représentant plus de 500 milliards de dollars de capital-investissement et de plus de 70 % des 20 plus grandes sociétés de fusions et acquisitions au monde. Blackstone, Goldman Sachs et McKinsey en sont des exemples. Nous sommes en tête du marché pour ce qui est de la satisfaction de la clientèle, comme le confirme une étude externe (User Evidence Survey 2023).

Gain.pro a été classée parmi les 50 entreprises européennes à la croissance la plus rapide. Elle est présente dans le monde entier, avec des bureaux à Amsterdam, Londres, Francfort, Varsovie et Bangalore.

Recherche et analyse inégalées

Chez Gain.pro, nous couvrons toutes les entreprises de plus de 10 employés. Pour celles qui atteignent le seuil de taille (plus de 5 millions d'euros d'EBITDA ou des paramètres équivalents), nous consacrons plus de 12 à 14 heures de recherche primaire à chaque entreprise. Ces entreprises représentent plus de 30 000 « actifs investissables » susceptibles d'être financés par le capital-investissement en Europe. Dans ce manuel, nous nous intéressons de plus près à ce vivier d'opportunités.

