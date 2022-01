Gainsight adquiere el líder en software comunitario inSided

Crea la única solución que aprovecha el crecimiento dirigido por la comunidad y el producto para impulsar la retención de ingresos netos a escala

SAN FRANCISCO, 10 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Gainsight , la compañía de éxito del cliente , ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir inSided , una compañía privada con sede en Ámsterdam.

InSided es una plataforma líder de comunidades de éxito de clientes diseñada exclusivamente para aprovechar el poder de las comunidades para impulsar el compromiso y la adopción de productos, aumentar la retención y construir relaciones duraderas con los clientes. La plataforma es utilizada por cientos de empresas como Gainsight, Gong, Productboard, Hopin, Sprout Social y Zapier.

La incorporación de inSided a la actual cartera de productos de Gainsight crea una solución líder en el mercado que puede conectar los productos digitales de una empresa, los equipos de cara al cliente y las comunidades de clientes a lo largo de todo el recorrido del cliente.

"Todas las empresas tecnológicas quieren aumentar la retención de ingresos netos (NRR), el motor número 1 del valor de los accionistas y de la empresa", dijo el consejero delegado de Gainsight, Nick Mehta. "Pero conseguirlo de forma escalable es el reto número 1 al que se enfrentan los ejecutivos. En nuestra investigación con los clientes, la principal estrategia que utilizaban para escalar era aprovechar las comunidades para llevar a los usuarios directamente al proceso de éxito del cliente y para conectar a los clientes con sus compañeros. Estamos muy contentos de que la adición de inSided a nuestra cartera permita a los clientes de Gainsight escalar los esfuerzos de éxito del cliente digital a través de iniciativas de crecimiento dirigidas a la comunidad, el producto y el cliente".

"La próxima década será testigo de la aparición de una nueva pila tecnológica diseñada para hacer crecer la NRR", afirmó el fundador y consejero delegado de inSided, Robin van Lieshout. "InSided ha reimaginado las comunidades para la era del éxito del cliente. Al unir fuerzas con Gainsight, nos hemos puesto en la mejor posición para ayudar a las empresas de todo el mundo a aprovechar la tecnología digital para impulsar todos los aspectos del viaje del cliente e influir positivamente en la NRR a escala".

Un enfoque holístico para escalar digitalmente la retención de ingresos netos

Desde 2013, los equipos de éxito del cliente han estado utilizando Gainsight CS para abordar de forma proactiva y escalable los riesgos y las oportunidades de los clientes que, a su vez, impulsan la retención y la expansión de los clientes.

En 2018, Gainsight amplió su cartera con Gainsight PX , que permite a los equipos de productos y clientes utilizar la analítica de productos y el compromiso personalizado de los clientes en la aplicación para impulsar el crecimiento impulsado por el producto.

Con esta última adquisición, los clientes de Gainsight tendrán la ventaja única de ampliar la suite existente con un centro de comunidad de clientes, que centraliza todo el contenido y el compromiso para los usuarios finales en una sola plataforma.

Las comunidades como multiplicador de fuerza para los resultados de los clientes y las empresas

Según la " 2021 Gartner Market Guide for B2B Community Platforms 1," las comunidades en línea se han convertido en una inversión integral, no opcional, impulsada por el cambio a los modelos de suscripción y la necesidad de las empresas de acelerar la adopción de los clientes. Las comunidades se consideran cada vez más, no como un canal de asistencia, sino como una plataforma de compromiso con el cliente, lo que indica el potencial de crecimiento significativo de este mercado.

Denominado crecimiento dirigido por la comunidad, ha sido ampliamente adoptado por las empresas como multiplicador de los modelos existentes, como el crecimiento dirigido por el cliente y el producto.

"Nuestros clientes han utilizado inSided para personalizar las experiencias de la comunidad en línea e impulsar mayores tasas de NPS, retención y expansión", dijo van Lieshout. "Estamos muy contentos de unirnos a la empresa líder en el mercado de éxito del cliente y de integrar aún más las comunidades de clientes y las voces de los clientes en el éxito del cliente y los flujos de trabajo de adopción de productos". La combinación de Gainsight e inSided hace posible el crecimiento escalable de NRR para todas las empresas del mundo".

Las empresas tendrán ahora la capacidad de aprovechar el crecimiento dirigido por la comunidad como un multiplicador de fuerza para ofrecer mejores resultados a los clientes e impulsar un mayor NRR mediante:

Simplificar la forma en que los clientes se relacionan con las empresas en todas las etapas de su viaje.

Atraer a todos los clientes sin aumentar exponencialmente los costes de éxito del cliente.

Combinar la actividad de la comunidad, el uso del producto y la información del CSM para predecir las renovaciones.

Combinar el correo electrónico, las comunicaciones dentro de la aplicación, el alcance del CSM y la interacción con la comunidad.

Permitir la colaboración en los planes de éxito, los libros de jugadas y más a través de un centro de clientes.

"En Gong, hemos hecho crecer nuestra base de clientes de forma exponencial en los últimos tres años", dijo el Director de Clientes de Gong, Eran Aloni. "Durante esta fase de fuerte crecimiento, Gainsight CS y la plataforma comunitaria de inSided han sido fundamentales para permitirnos ofrecer interacciones de alta calidad con los clientes a escala y optimizar la retención de ingresos netos en nuestra base de clientes. Estamos muy contentos de que estas dos empresas unan sus fuerzas para ofrecer un valor conjunto aún mayor a los clientes".

ACERCA DE GAINSIGHT

La innovadora tecnología de Gainsight ayuda a las empresas a aumentar la adopción de los productos y a evitar la pérdida de clientes identificando a los clientes en riesgo, creando procesos sistemáticos para mitigar los problemas y aumentando eficazmente los esfuerzos de compromiso. La plataforma de Gainsight ofrece un potente conjunto de soluciones centradas en el éxito del cliente, la experiencia del producto y la participación de la comunidad que, en conjunto, permiten a las empresas poner al cliente en el centro de todo lo que hacen. Conozca cómo empresas líderes como GE Digital, SAP Concur y Box utilizan Gainsight en www.gainsight.com .

ACERCA DE INSIDED

InSided es la única plataforma de comunidades de éxito de clientes para empresas de software como servicio y por suscripción. La plataforma es utilizada por cientos de empresas para impulsar la adopción de productos, aumentar la retención y construir una defensa duradera de los clientes. A través de una combinación de funciones de comunidad de clientes, base de conocimientos y comentarios sobre el producto, inSided facilita el compromiso de los clientes, el debate y la generación de ideas. Con integraciones como Zendesk, Skilljar, Salesforce, Mixpanel y Gainsight, puede conectar inSided con el resto de su pila tecnológica y crear una visión de 360 grados de su cliente. Fundada en 2010, inSided tiene su sede en Ámsterdam y una oficina en Nueva York que atiende a clientes como Gong, Gainsight y Zapier. Para más información, visite insided.com .

1 AVISO LEGAL DE GARTNER

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

