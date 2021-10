Galderma Aesthetics apresenta novas técnicas de aplicação de injetáveis durante evento MAP 5.0

"MAP se destaca como o maior evento organizado por uma indústria farmacêutica no Brasil. Neste ano, o evento trouxe a importância de garantir uma longevidade saudável e qualidade de pele em qualquer fase da vida, e reforçou o nosso compromisso em contribuir com avanços científicos que englobem a pluralidade de características, individualidades e histórias de pele presentes na sociedade", explica Bruna Pessuto, Gerente de Marketing da Galderma Aesthetics Brasil.

Conheça as novas técnicas e procedimentos

Nesta quinta edição, foram apresentadas quatro exclusivas Signature Techniques (técnicas de aplicação) desenvolvidas pela Galderma Aesthetics — também responsável pela organização do evento —, a Kyssability for Men, Defyning e Defyning PRO, e, por último, a Firm&Up.

A Kyssability for Men TechniqueTM trata-se de um conjunto de técnicas para preenchimento labial masculino, utilizando preenchedores do portfólio Restylane®, como Restylane® KysseTM e Restylane® VitalTM. Sua principal função é definir os traços dos lábios preservando a sensibilidade e a movimentação dinâmica da boca e região dos lábios.

Já as técnicas Defyning e Defyning PRO, como os próprios nomes sugerem, procuram definir e realçar os contornos da face. Ambas as técnicas podem utilizar os preenchedores à base de ácido hialurônico Restylane® DefyneTM ou Restylane® LyftTM, mas com objetivos distintos. Defyning TechniqueTM visa definir e realçar os contornos da mandíbula, enquanto Defyning PRO TechniqueTM ajuda a dar mais projeção ao queixo e/ou reposicioná-lo. Uma opção a ser considerada por aqueles que desejam realçar essa área do rosto sem recorrer a intervenção cirúrgica.

Por último, mas certamente um dos mais esperados lançamentos da marca, a Firm&Up TechniqueTM visa auxiliar na recuperação da firmeza e sustentação dos glúteos, bem como proporcionar um efeito lifting, por meio do primeiro e único bioestimulador de colágeno à base de ácido poli-L-lático com indicação de uso para face e corpo, Sculptra®. Usado há 17 anos no Brasil para fins estéticos, o produto está entre os preferidos de celebridades, como a atriz Flávia Alessandra.

Segundo a dermatologista Dra Juliana Sarubi (CRM-MG 36370), "a técnica Firm&Up foi desenvolvida de modo a potencializar os resultados do bioestimulador de colágeno na região dos glúteos. O produto já possui eficácia comprovada por diversos estudos científicos e pode ser aplicado na face e em diversas áreas do corpo onde observamos haver flacidez devido à perda de capacidade do corpo em produzir colágeno. Desenvolver uma técnica específica para a região dos glúteos foi importante para oferecer um protocolo de aplicação que auxilie os profissionais da saúde a obter os melhores resultados dessa substância que é tão eficaz no tratamento da flacidez cutânea".

A Galderma Aesthetics segue contribuindo com avanços científicos para que todos tenham a oportunidade de atingir seus objetivos individuais e ressalta a importância da avaliação de um profissional da saúde habilitado para indicar o melhor procedimento e a técnica de aplicação mais adequados à cada história de pele.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, a empresa tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. As marcas de estética da Galderma foram consideradas top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno, Ácido Hialurônico e Toxina Botulínica, segundo pesquisa realizada pela HSR Health, entre janeiro e abril de 2021, com 241 médicos. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida.

Para mais informações: www.galderma.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1661650/SIM_7944.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1661651/SIM_7200.jpg

