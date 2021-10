Galderma Aesthetics fala sobre o conceito perennials e como a idade deixou de ser um fator limitante durante evento MAP 5.0

SÃO PAULO, 4 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Foi- se o tempo em que as pessoas se sentiam definidas por suas idades. Hoje em dia, indivíduos mais maduros estão vivendo a melhor fase de sua vida e não pretendem adotar medidas antienvelhecimento, mas sim soluções que auxiliem na conquista de uma longevidade saudável.

Diante de uma população que vive mais e melhor, graças ao avanço da ciência, há diversos meios disponíveis que auxiliam na conquista de uma longevidade saudável, atrelada a um estado de espírito positivo e sem exageros. Este é um dos temas que inspira a quinta edição do MAP, evento científico criado pela Galderma Brasil para ser um momento de discussão e aprendizado sobre técnicas de aplicação e formas de abordagem dos pacientes.

Exclusivo para médicos, MAP reúne os principais nomes da Dermatologia e da Cirurgia Plástica do Brasil. Nesta edição, o evento ocorrerá do dia 8 a 10 de outubro pelo site https://www.map2021galderma.com.br/ (apenas convidados terão acesso).

A fim de romper os limites impostos pelo etarismo, o tema escolhido para este ano é "Infinity", reforçando o compromisso da Galderma Aesthetics de respeitar individualidades, diferentes hábitos e histórias de pele.

"O MAP se destaca como o maior evento científico produzido pela indústria farmacêutica no Brasil. Neste ano, queremos mostrar como a divisão de negócios de estética da Galderma Brasil vem acompanhando as mudanças na sociedade e suas múltiplas diversidades. Vamos apresentar casos de aplicação e novas técnicas que reforçam nosso compromisso de entregar o que cada paciente deseja, de forma natural, segura e individualizada", afirma Ligia Santos, Head Aesthetics Galderma Brasil.

A iniciativa reforça o pioneirismo e o compromisso da Galderma com a educação médica continuada, focada sempre no desenvolvimento de procedimentos estéticos e de técnicas cada vez mais seguros, naturais, eficazes e avançados. No MAP 5.0, serão abordadas pautas ligadas à anatomia, individualização e a longevidade saudável.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. As marcas de estética da Galderma foram consideradas top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno, Ácido Hialurônico e Toxina Botulínica, segundo pesquisa realizada pela HSR Health, entre janeiro e abril de 2021, com 241 médicos. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br/

