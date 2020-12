Galderma Brasil troca festa de fim de ano por iniciativa social e doa mais de 1250 cestas de Natal

A companhia doou 350 cestas básicas para as famílias assistidas pela organização social, representando cada um dos funcionários e ainda criou um site para que os colaboradores também pudesses participar, no modelo matchfunding . "Buscamos fazer nossa parte, mas queríamos também que, de alguma forma, nosso time se sentisse parte desta ação de solidariedade, sentimento que transborda nesta época do ano. Por isso, estimulamos todos a doarem também", explica Karina Oliveira, Gerente de RH e Comunicação. Assim, a cada uma cesta doada pelos colaboradores, a Galderma Brasil doou mais uma. A ação arrecadou 1275 cestas para famílias em vulnerabilidade social da Grande SP, atendidas pela Organização. Ao todo, mais de 6350 pessoas foram impactadas.

Além disso, a empresa criou um canal no Youtube para cinco mães empreendedoras da periferia no ramo da culinária. O canal Receitas e Receitas está no ar e conta com mais de 23 mil acessos. O objetivo do perfil nas redes sociais é divulgar as receitas, gerar impacto para esses pequenos negócios e levar empoderamento para essas mulheres.

"Acreditamos que muitos negócios espalhados pelo Brasil precisam apenas de um pequeno incentivo para dar certo. Se cada indivíduo ou empresa ajudar um pouco, vamos construindo, juntos, um futuro melhor para todos", conta Silvina Nordenstohl, Head Latam e Gerente Geral Brasil. A inspiração para ação veio da tradicional ceia de Natal, que reúne familiares e amigos em torno da mesa. Todas as receitas são adaptações dos pratos comemorativos, com os alimentos que, normalmente, encontramos nas cestas básicas.

Eduardo Lyra, fundador e CEO da Gerando Falcões, destaca a importância de ações como essa para as pessoas beneficiadas. "Ver empresas engajadas, realizando iniciativas de apoio às comunidades, aos moradores das favelas, mostra que estamos no caminho certo. Essas pessoas sofreram muito com a pandemia e esse acolhimento e carinho é muito especial".

A ação, a princípio destinada apenas aos colaboradores, deu o que falar e foi ampliada para clientes e parceiros da Galderma, que fizeram com que o número de famílias impactadas fosse ainda maior do que o esperado.

