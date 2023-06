Galderma lança aplicativo de realidade aumentada para simulação em tempo real de possíveis efeitos de tratamentos estéticos injetáveis

FACE by GaldermaTM está em sua primeira fase de lançamento e já traz dados surpreendentes: 72% dos pacientes que usaram a tecnologia agendaram um procedimento estético injetável após o uso do aplicativo

SÃO PAULO, 21 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Galderma, especialista em soluções para cuidados com a pele, que abrange medicamentos de prescrição médica, dermocosméticos e produtos utilizados em estética injetável, anuncia o lançamento do FACE By GaldermaTM, uma ferramenta inovadora de realidade aumentada que simula, em tempo real, possíveis efeitos de um procedimento estético injetável.

O Brasil, um dos mercados mais estratégicos para a companhia no mundo, foi um dos primeiros países a receber a ferramenta, que atualmente está em fase teste de lançamento sendo utilizado por cerca de 65 profissionais de saúde injetores. Estados Unidos, Espanha, Alemanha, México e Emirados Árabes também já disponibilizaram a ferramenta.

Na prática, o aplicativo auxilia na comunicação entre o profissional injetor e seu paciente, uma vez que torna visual a explicação sobre as possibilidades de tratamentos estéticos na face com Sculptra® e Restylane®, de acordo com a recomendação específica para cada paciente, de forma interativa, imersiva e personalizada. Com o FACE by GaldermaTM em mãos, o especialista pode, por exemplo, simular o resultado da aplicação de Restylane®- ácido hialurônico injetável- nos lábios e, em tempo real, o paciente visualizar em seu próprio rosto como poderá ficar o pós-procedimento.

Em sua primeira fase, o FACE by GaldermaTM já trouxe dados surpreendentes. Um estudo feito com 170 pacientes, de países distintos, revelou que 72% deles agendaram um procedimento estético injetável após o uso do aplicativo. Além disso, 92% dos pacientes afirmaram que retornariam para fazer um procedimento estético injetável¹.

"Somos referência em conteúdos e ferramentas inovadoras para profissionais de saúde e consumidor final. Criamos o FACE by GaldermaTM como parte do nosso compromisso de apoiar profissionais de saúde habilitados à prática de procedimentos estéticos injetáveis e pacientes. O objetivo é que a solução seja uma ferramenta facilitadora para que o profissional de saúde comunique sobre as possibilidades de personalização e individualização dos tratamentos com os nossos produtos. Com ele, os profissionais terão mais facilidade em demonstrar os possíveis resultados de um procedimento estético injetável de acordo com cada necessidade. Já os pacientes, terão mais um recurso para simular, de forma bastante visual, como os produtos aplicados a suas realidades individuais poderiam ficar", comenta Juan Gaona, Head Galderma Latam.

A tecnologia por trás do FACE by GaldermaTM foi desenvolvida em parceria com a Crisalix, líder mundial na área de simulação estética 3D, 4D, realidade virtual e realidade aumentada.

GAIN Connect também vai revolucionar a jornada de educação para profissionais de saúde

Assim como FACE by GaldermaTM, o GAIN Connect também chega como uma ferramenta de educação, mas, dessa vez, com foco no conhecimento técnico-científico e de negócios dos profissionais de saúde injetores. A plataforma contém materiais de atualização científica sobre o universo de procedimentos injetáveis, informações detalhadas sobre produtos do portfólio Galderma, metodologia e recursos que facilitarão a abordagem e personalização de cada consulta, além de recursos e ferramentas de negócios para desenvolver os consultórios dos especialistas e aprimorar a jornada de cada paciente, como acesso a cursos de marketing e business. Em menos de um mês, a ferramenta já conta com mais de 1000 cadastros de profissionais da saúde.

"Nós temos um cuidado especial com os profissionais de saúde injetores, pois a satisfação do consumidor com os nossos produtos está nas mãos deles. Então, nos preocupamos não só em oferecer auxílio no conhecimento técnico-científico, como também de negócios, para que os especialistas saibam como abordar e, principalmente, comunicar as possibilidades dos procedimentos estéticos para cada paciente", explica Lígia Santos, Gerente Geral Galderma Brasil.

Para saber mais sobre a plataforma GAIN Connect, acesse:

https://www.gainconnect.com/br/home. A plataforma é restrita para profissionais de saúde habilitados à prática de procedimentos estéticos injetáveis.

Sobre a Crisalix

Crisalix é uma empresa internacional de simulação estética 3D, 4D, realidade virtual e realidade aumentada de tratamentos estéticos ou reconstrutivos, que apoia os profissionais de saúde e educa os pacientes sobre suas opções de tratamentos. Graças à solução de simulação estética, alimentada por técnicas de ponta de Inteligência Artificial e Visão Computacional, a plataforma da companhia é usada por pacientes, marcas líderes em estética médica e os provedores médicos mais reconhecidos.

Sobre o portfólio de produtos Restylane® da Galderma

Restylane® é a linha de ácido hialurônico original com mais de 26 anos de conquistas e mais de 55 milhões de tratamentos realizados em todo o mundo*. As tecnologias NASHATM e OBTTM fazem de Restylane® a linha mais diversificada de ácido hialurônico injetável do mundo para fornecer resultados verdadeiramente individualizados. O portfólio de produtos Restylane® inclui Restylane® LyftTM, Restylane® DefyneTM, Restylane® RefyneTM, Restylane® KysseTM, Restylane® VolymeTM e Restylane® SkinboostersTM Vital e Vital Light. Para saber mais, acesse: https://www.galdermaaesthetics.com.br/tipos-de-restylane

Sobre Sculptra®

Sculptra® ajuda a estimular a produção de colágeno da própria pele e é indicado para melhoria da flacidez cutânea decorrente do processo de envelhecimento e correção volumétrica de áreas deprimidas, como sulcos, rugas, depressões cutâneas, cicatrizes atróficas e alterações decorrentes de lipoatrofia1,2, inclusive em pessoas portadoras do vírus da imunodeficiência humana (HIV).

Sculptra® é um bioestimulador de colágeno injetável contendo micropartículas de ácido poli-L-lático (PLLA-SCA) que ajuda a revitalizar gradualmente a base estrutural da pele, proporcionando aparência natural e resultados de longo prazo por até dois anos*2,3. Sculptra® foi aprovado pela primeira vez para uso estético em 20094 no Estados Unidos e atualmente está disponível em mais de 40 países em todo o mundo. Para saber mais, acesse:

https://www.galdermaaesthetics.com.br/bioestimulador-recuperacao-firmeza-cutanea

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de soluções para o cuidado com a pele do mundo, presente em aproximadamente 90 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. As marcas de estética da Galderma foram consideradas, pelo segundo ano consecutivo, top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno e Ácido Hialurônico, segundo pesquisa realizada em 2022. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br/

