Galderma realiza maior evento privado de estética injetável da América Latina

Reforçando seu compromisso em avançar a Dermatologia para cada história de pele, a companhia apresenta novas soluções para o cuidado da pele em todas as fases da vida

SÃO PAULO, 18 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- No último fim de semana, a Galderma, empresa especializada em soluções para o cuidado com a pele que atua nas áreas de estética injetável, skincare dermatológico e dermatologia terapêutica, realizou o GAIN MAP 7.0, maior evento privado de estética injetável da América Latina. Voltado para o público médico, o evento é um momento de debate e apresentação de novas abordagens e tendências do setor e faz parte da plataforma global de educação científica da Galderma chamada GAIN (Galderma Aesthetics Injetor Network). A realização de sete edições do GAIN MAP se reflete em resultados expressivos para o setor, como as sete publicações de artigos científicos que contribuíram para a criação de cerca de dez novas técnicas de aplicação de procedimentos estéticos com Sculptra® e Restylane®.

O tema desse ano foi "Life Happens", a fim de demonstrar que a vida acontece e deve ser vivida da melhor forma em todas as suas fases, contando histórias de pele reais e as possibilidades de tratamentos para cada necessidade. Foram mais de 40 temas abordados por um time multidisciplinar de 29 médicos speakers.

"A programação foi elaborada com base na certeza de que, hoje, é a trajetória pessoal, e não mais a idade ou o gênero, que define atributos como saúde, vitalidade e beleza. Mais do que nunca, a aparência reflete os cuidados e os hábitos adotados ao longo do tempo. E a Galderma é a maior parceira daqueles que buscam recursos de excelência para gerenciar esse processo do cuidado com a pele em qualquer fase da vida, do skincare diário aos procedimentos estéticos", comenta Lígia Santos, Gerente Geral da Galderma Brasil.

Entendendo que cada fase de vida é única e merece ser celebrada e vivida, a Galderma está atenta em atualizar as técnicas e abordagens de aplicação de seus produtos da linha Restylane®, ácido hialurônico injetável, e Sculptra®, bioestimulador de colágeno. A mais recente novidade apresentada no MAP 7.0 é a técnica Firm&Refresh, que combina no mesmo protocolo de tratamento a aplicação de Sculptra® e Restylane® SkinboosteresTM, ácido hialurônico injetável com alta capacidade de hidratação, para melhorar a qualidade da pele do rosto, pescoço, colo e mãos, mantendo as características individuais do paciente. Restylane® SkinboostersTM age auxiliando na melhora da hidratação da pele e suaviza linhas finas¹ e cicatrizes de acne², enquanto Sculptra® aumenta a produção de colágeno em 66,5%3, ajudando assim, na firmeza da pele.

GAIN é a plataforma global de educação científica e de negócios da Galderma que visa fornecer ferramentas e treinamentos para profissionais de saúde injetores tanto sobre estética injetável, quanto sobre negócios, a fim de alavancar não só o profissional de saúde, como também a forma como ele interage com seus pacientes por meio do atendimento no consultório, impactando diretamente na experiência e satisfação do consumidor final. Só em 2022, a Galderma treinou mais de 100.000 profissionais da saúde por meio das atividades oferecidas pela plataforma Galderma Aesthetics Injector Network (GAIN).

"Ao longo de sete anos de GAIN MAP, a Galderma vem se consolidando como referência na capacitação de profissionais de saúde injetores com o objetivo de fornecer tratamentos individuais, planejados para cada história de pele. Não à toa, o evento é considerado o maior da América Latina voltado para estética injetável e referência para outras afiliadas da Galderma no mundo todo", afirma Juan Gaona, Head da Galderma Latam.

"Como líderes absolutos no mercado brasileiro de estética injetável, a companhia entende seu importante papel em contribuir com tendências e inovações para seguir avançando a dermatologia para cada história de pele e fomentando o crescimento desse mercado", complementa Juan Gaona.

O compromisso da Galderma com a agenda ESG

Globalmente, a Galderma dispõe de diversas iniciativas para contribuir com um meio ambiente e sociedade melhores. Dentre elas, estão ações de redução de emissão de carbono e consumo de água, e a implementação de frotas de veículos elétricos, que resultaram em uma redução de mais de 60% nas emissões de gases de efeito estufa, diminuição de mais de 20% no consumo de água e a eliminação total de resíduos provenientes das fábricas destinados a aterros sanitários.

Em eventos como o GAIN MAP, essa responsabilidade se estende por meio da doação de tecidos e lonas da cenografia a ONGs para confecção de bonecas, marcadores de livro e chaveiros; uso de garrafas PET para produção de crachás; reutilização de materiais em outros eventos e utilização de materiais biodegradáveis nos utensílios de bufê.

¹Nikolis A and Enright KM. Evaluating the role of small particle hyaluronic acid fillers using micro-droplet technique in the face, neck and hands: a retrospective chart review. Clin Cosmet Investig Dermatol.2018:11 467–475.

²Dierickx C, Larsson MK, Blomster S. Effectiveness and Safety of Acne Scar Treatment With Nonanimal Stabilized Hyaluronic Acid Gel. Dermatol Surg 2018;44(Suppl 1) :S10-S18.

³Goldberg D, Guana A, Volk A, Daro-Kaftan E. Single-arm study for the characterization of human tissue response to injectable poly-L-lactic acid. Dermatol Surg. 2013;39(6):915-922.

Sobre Restylane®

Restylane® é a linha de ácido hialurônico original* com mais de 26 anos de conquistas e mais de 55 milhões de tratamentos realizados em todo o mundo**. As tecnologias NASHATM e OBTTM fazem de Restylane® a linha mais diversificada de ácido hialurônico injetável do mundo para fornecer resultados verdadeiramente individualizados. O portfólio de produtos Restylane® inclui Restylane® LyftTM, Restylane® DefyneTM, Restylane® RefyneTM, Restylane® KysseTM, Restylane® VolymeTM e Restylane® SkinboostersTM Vital e Vital Light. Para saber mais, acesse:

https://www.galdermaaesthetics.com.br/tipos-de-restylane

*Linha pioneira de ácido hialurônico injetável.

**Data on file, MA-39680.

Sobre Sculptra®

Sculptra® ajuda a estimular a produção de colágeno da própria pele e é indicado para melhoria da flacidez cutânea decorrente do processo de envelhecimento e correção volumétrica de áreas deprimidas, como sulcos, rugas, depressões cutâneas, cicatrizes atróficas e alterações decorrentes de lipoatrofia1,2, inclusive em pessoas portadoras do vírus da imunodeficiência humana (HIV).

Sculptra® é um bioestimulador de colágeno injetável contendo micropartículas de ácido poli-L-lático (PLLA-SCA) que ajuda a revitalizar gradualmente a base estrutural da pele, proporcionando aparência natural e resultados de longo prazo por até dois anos*2,3. Sculptra® foi aprovado pela primeira vez para uso estético em 20094 no Estados Unidos e atualmente está disponível em mais de 40 países em todo o mundo. Para saber mais, acesse:

https://www.galdermaaesthetics.com.br/bioestimulador-recuperacao-firmeza-cutanea

*Estudo clínico de 96 semanas (dois anos).

¹Sculptra. Instructions for Use. Galderma Laboratories, L.P., 2021.

²Goldberg D, Guana A, Volk A, Daro-Kaftan E. Single-arm study for the characterization of human tissue response to injectable poly-L-lactic acid. Dermatol Surg. 2013;39(6):915-922.

³Data on file. 43USSA1705ext clinical study report. Fort Worth, TX: Galderma Laboratories

4Sculptra FDA Approval Letter. June 2009.

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria dedicada ao avanço de soluções para o cuidado da pele, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado em ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro de dermatologia em rápido crescimento por meio de Estética Injetável, Skincare Dermatológico e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. O portfólio de marcas emblemáticas da Galderma inclui Restylane e Sculptra em Estética Injetável; Cetaphil, Dermotivin e Benzac em Skincare Dermatológico; além dos medicamentos prescritos para Acne e Rosácea em Dermatologia Terapêutica. Para mais informações: www.galderma.com/br e www.galdermaaesthetics.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2213997/Foto_MAP_release.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma