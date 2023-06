Galderma reúne 600 profissionais para apresentar tendências de procedimentos estéticos injetáveis

Encontro faz parte das iniciativas promovidas pela plataforma de educação e treinamento de profissionais de saúde GAIN

SÃO PAULO, 15 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Galderma, empresa especializada em produtos para cuidados com a pele, reuniu grandes especialistas em estética injetável e empresários do setor durante o Nacional Meeting e o Corporate Experience, eventos realizados nos dias 6 e 7 de junho, respectivamente, no Teatro Santander, em São Paulo (SP), para discutir as novas tendências em procedimentos estéticos injetáveis, com foco em promover treinamento e discussões de relevância para a evolução continuada do mercado de estética injetável brasileiro.

Na ocasião, os especialistas presentes puderam se aprofundar e aprimorar suas técnicas de aplicação do bioestimulador de colágeno Sculptra®, que tem ação na melhora da qualidade da pele, além de tratar a flacidez e restaurar a firmeza perdida ao longo do tempo¹, ², e da linha de ácido hialurônico injetável Restylane®, que pode agir na definição dos contornos facial e labial3,4, amenizar olheiras5 e marcas de expressão3, hidratar a pele e até amenizar cicatrizes de acne6,7. Os especialistas também tiveram a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos na técnica Firm&LyftTM, que associa Sculptra® e a linha Restylane® com o objetivo de proporcionar maior firmeza da pele e sustentação à face através de um efeito lifting, melhorando a qualidade da pele8.

Reafirmando o sólido compromisso da empresa com a educação científica, os eventos fazem parte das iniciativas promovidas por GAIN (Galderma Aesthetic Injector Network), plataforma de educação e treinamento da Galderma, cujo propósito foca na capacitação da comunidade científica para aprimoramento de conhecimentos e técnicas. Com isso, a companhia contribui para fomentar a prática de procedimentos que priorizem a segurança e excelência, respeitando a individualidade dos pacientes.

Lígia Santos, Gerente Geral da Galderma no Brasil, explica que a iniciativa permite que a companhia impacte de forma positiva no crescimento sustentável do mercado de estética brasileiro, ao oferecer uma educação científica continuada de qualidade sobre a categoria de soluções estéticas injetáveis. "Reforçar que nossos produtos são amplamente testados, avaliados, estudados e que trazem um nível de segurança de excelência é um foco importante em toda a jornada GAIN. Hoje, fazemos um investimento enorme em pesquisa e desenvolvimento, além de capacitação e suporte na jornada de aprendizado dos profissionais de saúde injetores. Queremos sempre transformar a experiência do consumidor na melhor possível e contribuir para o desenvolvimento sustentável do setor de estética no Brasil", comenta.

Um dos principais temas abordados durante o encontro foi a metodologia AART (Assessement, Anatomy, Range e Treatment), uma abordagem desenvolvida pela Galderma que consiste em avaliar as necessidades de cada pessoa (assessment), compreender as especificidades da anatomia e do tipo de pele (anatomy), selecionar os produtos mais adequados dentro do portfólio da Galderma (range) e, por fim, iniciar o tratamento personalizado (treatment). Ao todo, compareceram mais de 600 participantes, dentre eles profissionais de saúde habilitados à prática de estética injetável.

"Para cada pele, há um cuidado da Galderma. Por isso, apostamos muito na abordagem individualizada para tratamentos personalizados. Olhamos para cada pessoa, analisando a completude de sua estrutura facial para que possamos estabelecer a melhor abordagem de tratamento para cada história de pele", explica a gerente.

A Galderma segue contribuindo com avanços científicos para que todos tenham a oportunidade de atingir seus objetivos individuais e ressalta a importância da avaliação de um profissional da saúde habilitado para indicar o melhor procedimento e a técnica de aplicação mais adequados à cada tipo de pele.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 90 países. Oferece um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde sua fundação em 1981, a Galderma dedica seu foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde, porque entende que a pele em que estamos molda nossas vidas. A Galderma está avançando a dermatologia para cada história de pele. Para mais informações, acesse: https://www.galderma.com/

Sobre Restylane®

Restylane® é a linha de ácido hialurônico injetável com mais de 26 anos de conquistas e mais de 55 milhões de tratamentos realizados em todo o mundo*. As tecnologias NASHATM e OBTTM fazem de Restylane® a linha mais diversificada de ácido hialurônico injetável do mundo para fornecer resultados verdadeiramente individualizados. O portfólio de produtos Restylane® inclui Restylane® LyftTM, Restylane® DefyneTM, Restylane® RefyneTM, Restylane® KysseTM, Restylane® VolymeTM e Restylane® SkinboostersTM Vital e Vital Light. Para saber mais, acesse: https://www.galdermaaesthetics.com.br/tipos-de-restylane

Sobre Sculptra®

Sculptra® ajuda a estimular a produção de colágeno da própria pele e é indicado para melhoria da flacidez cutânea decorrente do processo de envelhecimento e correção volumétrica de áreas deprimidas, como sulcos, rugas, depressões cutâneas, cicatrizes atróficas e alterações decorrentes de lipoatrofia1,2, inclusive em pessoas portadoras do vírus da imunodeficiência humana (HIV).

Sculptra® é um bioestimulador de colágeno injetável contendo micropartículas de ácido poli-L-lático (PLLA-SCA) que proporciona resultados de aparência natural e longa duração comprovada de até 25 meses2,3. Sculptra® foi aprovado pela primeira vez para uso estético em 20094 no Estados Unidos e atualmente está disponível em mais de 40 países em todo o mundo. Para saber mais, acesse:

https://www.galdermaaesthetics.com.br/bioestimulador-recuperacao-firmeza-cutanea

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2103339/ALTA_1_2.jpg

FONTE Galderma

SOURCE Galderma