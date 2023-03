Galileo Financial Technologies e a Technisys anunciam a consolidação sob a marca Galileo para criar uma plataforma híbrida de serviços financeiros e única na sua categoria

A consolidação das soluções Galileo e Technisys sob a marca Galileo oferece uma proposta de valor relevante para nossos clientes e prospects dentro do ecossistema financeiro atual e futuro.

Miguel Santos , co-fundador da Technisys, confirma que a América Latina continuará sendo um foco importante para Galileo devido ao seu dinamismo.

SÃO PAULO, 29 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Derek White, CEO da Galileo Financial Technologies, LLC ("Galileo"), e Miguel Santos, CEO e fundador da Technisys S.a.r.l. ("Technisys"), um dos mais recentes unicórnios da América Latina, anunciou que iniciará neste ano a consolidação da marca Technisys com a Galileo.

Segundo Santos, a consolidação das marcas Galileo e Technisys vai acontecer por etapas ao longo deste ano, tendo explicado que a marca consolidada aumentará o valor agregado e o potencial da oferta conjunta das empresas, evidenciando a complementaridade das soluções de ambas. Tanto Santos quanto White concordam que o futuro das finanças está em como bancos, fintechs e instituições não financeiras fazem parceria com empresas de tecnologia como a Galileo para enfrentar a rápida evolução da forma como as pessoas se conectam com seu dinheiro.

"Não é mais uma questão de banco tradicional versus fintech", disse Santos. "O consumidor decide como realizar a transação de acordo com a sua necessidade e o seu momento de vida." Acrescentou que a migração para uma única marca e mensagem permitirá aumentar o conhecimento dos benefícios de fornecer um modelo híbrido e complementar em uma única plataforma.

A integração da plataforma Technisys sob a marca Galileo apoia, de maneira excepcional, a capacidade de desenvolvimento de múltiplos produtos, incluindo: contas, poupança, depósitos, empréstimos e cartões, bem como novos produtos, todos entregues via API. Como soluções integradas, a oferta combinada é projetada para atender às crescentes necessidades dos clientes e parceiros existentes da Galileo e da Technisys, bem como de outros players, incluindo bancos estabelecidos, fintechs e instituições não financeiras. Ambos os executivos confirmam que a plataforma Cyberbank da Technisys (ou seja, Cyberbank Core, Cyberbank Digital e Cyberbank Konecta) se tornará a principal linha de produtos para instituições financeiras sob a marca Galileo. A Galileo, por sua vez, é considerada a espinha dorsal das fintechs com sua tecnologia proprietária baseada em API, sendo utilizada por trás de algumas das mais proeminentes e disruptivas fintech da atualidade.

Maristela Martins, Diretora de Desenvolvimento de Negócios e Estratégia da Galileo Brasil, afirma que a consolidação da comunicação conjunta das marcas é mais eficaz, concisa e clara. Juntamente com isso, fornece uma mensagem direcionada para os inovadores financeiros, fomentando a capacidade de reinventar a forma como as pessoas se conectam com seu dinheiro. Martins diz: "O objetivo final aqui é empoderar todo o espectro de empresas financeiras e não financeiras para criar experiências digitais excepcionais para seus usuários".

Os executivos confirmam que, no contexto da consolidação da marca, manterão o compromisso com os pilares fundamentais que os unem: singularidade, confiança, relevância e, acima de tudo, escalabilidade.

Sobre Galileo

A Galileo Financial Technologies, LLC é uma empresa de tecnologia financeira que permite que fintechs, bancos, instituições emergentes e estabelecidas criem soluções financeiras diferenciadas ao mesmo tempo que oferecem experiências excepcionais centradas no cliente. Por meio de APIs modernas e abertas, a plataforma flexível, segura, escalável e totalmente integrada da Galileo impulsiona a inovação em pagamentos e serviços financeiros. Com a confiança de pesos pesados dos bancos digitais, inovadores em estágio inicial e clientes corporativos, a Galileo oferece suporte à emissão de cartões de pagamento físicos e virtuais, provisionamento móvel, produtos financeiros personalizados e diferenciados e muito mais, em todos os setores e regiões geográficas.

Contato:

Moisés Hernández

Relaciones Públicas

C) 55 4488 4729

[email protected]

www.touchpointmarketing.mx

FONTE Galileo Financial Technologies

SOURCE Galileo Financial Technologies