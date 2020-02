Galileo Financial Technologies expande-se para o México

SALT LAKE CITY, 6 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Galileo, a empresa que empodera companhias de tecnologia financeira (fintech), instituições financeiras e firmas de investimento líderes globais, anunciou hoje a abertura de escritórios na Cidade do México, demonstrando seu compromisso de expandir-se na América Latina.

A experiência, especialização e tecnologia da Galileo, incluindo suas plataformas de pagamentos centradas na interface de programação de aplicações (API), suportarão as fintechs recentemente ativadas no crescente mercado mexicano para obter avanços rápidos no fornecimento de serviços de pagamentos modernos.

Tory Jackson, gerente da Galileo para o México, foi transferido da sede da companhia em Salt Lake City para liderar o novo escritório no prédio Torre Reforma, no coração do distrito financeiro da Cidade do México. Jackson desempenhará um papel fundamental no recrutamento de talentos locais e no desenvolvimento dos negócios da Galileo na América Latina.

"A partir de maio de 2019, México foi o país latino-americano líder no número de startups fintech, com 394 novas companhias atuando em soluções de tecnologia financeira", disse Jackson. "O mercado mexicano apresenta oportunidades incríveis que nossas soluções de tecnologia financeira podem atender. Nosso novo escritório é a base para facilitar o sucesso de nossos parceiros locais e internacionais que abordam as necessidades de pagamentos em expansão no México."

A taxa de adoção de consumidores da tecnologia financeira no México, que representa a porcentagem das pessoas ativas digitalmente que usaram dois ou mais serviços fintech nos últimos seis meses, foi de 72% de acordo com o índice de adoção global de fintech da EY 2019. Esse fato indica um apetite crescente por soluções de pagamentos digitais na segunda maior economia latino-americana, conforme calculado pelo PIB total.

"Na sua iniciativa de promover a concorrência e a inclusão financeira, as autoridades financeiras mexicanas dão as boas-vindas às fintechs visando aproveitar a nova estrutura regulatória para introduzir a tecnologia com o potencial de conduzir milhões de consumidores sem acesso aos serviços bancários para o ecossistema financeiro", disse Adrián López, sócio da Nader, Hayaux & Goebel, uma importante firma de advocacia mexicana que assessora a Galileo.[1] "Nesse cenário legal, a Galileo está bem-posicionada para fornecer aos consumidores mexicanos o acesso a um número maior do que nunca de produtos e programas de pagamentos."

