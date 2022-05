Galileo Financial Technologies y Mastercard fortalecen su alianza en América Latina y el Caribe

Aliados de la industria se unen para ofrecer experiencias digitales óptimas," best-in-class" e impulsar mejores oportunidades financieras para segmentos no bancarizados y subatendidos

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Galileo Financial Technologies, una subsidiaria de SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: SOFI), y Mastercard anunciaron hoy la formación de una alianza estratégica multianual enfocada a acelerar la transformación digital y mejorar el acceso a oportunidades financieras para segmentos no bancarizados y subatendidos en América Latina y el Caribe.