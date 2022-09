Galvanize Therapeutics fusionne pour créer la première société de traitement par champs électriques pulsés et obtient un financement de série B de 100 millions de dollars

Cette fusion regroupe trois entreprises créées par la société de capital-risque ATP spécialisée dans les sciences de la vie, Gala Therapeutics, Galaxy Medical et Galvanize Therapeutics, pour créer une seule entreprise basée sur la plateforme énergétique Aliya TM à champs électriques pulsés (PEF)

Galvanize développe et commercialise des systèmes pour les symptômes de la bronchite chronique, les arythmies cardiaques, les tumeurs solides et l'administration de médicaments

Un tour de financement de 100 millions de dollars est mené par Fidelity Management & Research Company avec la participation d'ATP, Intuitive Surgical et Gilmartin Capital

Galvanize a récemment obtenu l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration américaine pour son système AliyaTM d'ablation des tissus mous ; son système RheOx® a obtenu le marquage CE pour le traitement des symptômes de la bronchite chronique et son système CENTAURITM a obtenu le marquage CE pour le traitement de la fibrillation auriculaire paroxystique

SAN CARLOS, Californie, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Galvanize Therapeutics, Inc. est une société de plateforme biomédicale en phase de commercialisation qui opère dans les domaines de l'ingénierie, de la biologie et de la prestation de soins de santé. Elle a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un financement de série B de 100 millions de dollars pour faire progresser et commercialiser sa plateforme énergétique unique AliyaTM à champs électriques pulsés (PEF) pour le traitement des symptômes de la bronchite chronique, des arythmies cardiaques, des tumeurs solides et pour l'administration de médicaments. Galvanize a été créée et développée par ATP (Apple Tree Partners), société de capital-risque spécialisée dans les sciences de la vie, à l'origine sous la forme de trois sociétés, Gala Therapeutics, Galaxy Medical et Galvanize Therapeutics, qui ont récemment fusionné en une seule société sous le nom de Galvanize Therapeutics. Ce tour de financement a été mené par Fidelity Management & Research Company avec la participation d'Intuitive Surgical, ATP et Gilmartin Capital.

Jonathan Waldstreicher, M.D., founder and CEO of Galvanize Therapeutics and a partner at ATP

« Nous nous réjouissons de la confiance que nos investisseurs accordent à notre plateforme technologique et à notre équipe, qui cherchent à proposer des traitements électrochirurgicaux transformateurs aux patients du monde entier, a déclaré le Dr Jonathan Waldstreicher, fondateur et PDG de Galvanize Therapeutics et partenaire d'ATP. Nous avons conçu la plateforme énergétique personnalisable Aliya pour répondre aux besoins des patients atteints de diverses maladies. L'intégration de nos stratégies spécifiques au marché et de nos produits innovants au sein de Galvanize est une étape importante dans la mise en œuvre de notre vision. Nous investissons de manière significative pour prouver la sécurité et démontrer l'amélioration des résultats dans nos cibles cliniques initiales, et nous continuons à explorer d'autres possibilités d'application de la plateforme. »

En se basant sur la biologie des maladies et sur la façon dont l'énergie peut modifier la physiologie cellulaire, Galvanize a développé la plateforme énergétique Aliya qui émet un courant électrique haute tension et haute fréquence capable d'interférer avec la fonction cellulaire dans les tissus. Contrairement aux autres méthodes d'ablation, l'énergie générée par Aliya est non thermique. Les formes d'ondes électriques sont conçues pour être transmises par des électrodes monopolaires uniques afin de rendre les zones de traitement plus régulières et prévisibles, avec une contraction musculaire minimale, ce qui était auparavant le cas des technologies à haute tension.

Une plateforme unique pour plusieurs cibles

Galvanize développe et commercialise sa plateforme énergétique pour plusieurs applications, en adaptant sa technologie de base à chacune d'entre elles :

Bronchite chronique : Le système RheOx ® est un traitement bronchoscopique peu invasif qui réduit les cellules anormales productrices de mucus dans les voies respiratoires des patients atteints de bronchite chronique. RheOx a obtenu le marquage CE et a récemment été déployé dans certains hôpitaux en Italie, en Suisse, au Danemark et en Allemagne, et de nouveaux clients l'adoptent chaque semaine. Suite à sa désignation comme dispositif révolutionnaire par la Food and Drug Administration (FDA) américaine, l'essai clinique pivot RheSolve est en cours de recrutement aux États-Unis et en Europe pour appuyer une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) de RheOx aux États-Unis.

Arythmies cardiaques : Le système CENTAURI™ perturbe les signaux électriques anormaux dans le cœur qui provoquent des arythmies cardiaques, notamment la fibrillation auriculaire. Ce système émet une nouvelle forme d'onde brevetée et est compatible avec plusieurs cathéters et systèmes de cartographie commercialisés. CENTAURI a obtenu le marquage CE et est en cours de déploiement en Europe .

Ablation des tissus mous : Le système Aliya™ a récemment reçu l'autorisation 510(k) de la FDA américaine pour l'ablation des tissus mous. Grâce à une seule électrode percutanée insérée dans le tissu cible, le médecin administre une dose d'énergie préprogrammée. Aliya est actuellement déployé dans certains hôpitaux américains.

Immuno-oncologie : La plateforme énergétique Aliya™ est en phase d'étude pour le traitement des tumeurs solides en combinant la mort cellulaire médiée par champs électriques pulsés et la création de néoantigènes, conçue pour stimuler le système immunitaire du patient afin qu'il se mobilise contre la tumeur. Les données précliniques de Galvanize et les premières données cliniques de l'essai INCITE-ES mené en dehors des États-Unis ont démontré des signaux d'activation immunitaire.

Administration de médicaments : Un système d'administration locale d'agents médicamenteux est en cours de développement.

RheOx et CENTAURI ont été développés dans les sociétés du portefeuille d'ATP, Gala Therapeutics (fondée en 2015) et Galaxy Medical (fondée en 2020), respectivement, qui font toutes deux désormais partie de Galvanize Therapeutics.

« ATP investit pour transformer des connaissances scientifiques incroyables en traitements susceptibles de changer des vies, et je pense que la plateforme énergétique PEF de Galvanize illustre les avancées remarquables que nous pouvons accomplir grâce à notre modèle d'investissement et d'incubation unique, a affirmé le Dr Seth Harrison, fondateur et associé directeur d'ATP. ATP a investi pendant plusieurs années dans la construction d'une plateforme thérapeutique adaptable capable de résoudre certains des problèmes médicaux les plus complexes que les médicaments n'ont pas encore réussi à traiter, et nous sommes ravis de voir que notre vision se concrétise. L'équipe de Galvanize a mis au point des solutions ingénieuses pour les patients et leurs médecins, qu'elle propose désormais chaque jour aux systèmes de santé. »

Doug Godshall, PDG de Shockwave Medical et président de Saluda Medical, auparavant président de Gala Therapeutics, a été nommé président du conseil d'administration de Galvanize Therapeutics. M. Godshall a commenté : « Chez Gala, au cours des dernières années, nous avons observé comment RheOx peut changer la vie des patients atteints de bronchite chronique débilitée, et je suis ravi de travailler avec la vaste équipe de Galvanize à mesure qu'elle intensifie ses efforts. » Il a ajouté :

« La particularité de Galvanize réside dans la manière dont Jon et son équipe talentueuse ont créé une technologie unique et hautement sophistiquée pour trois applications cliniques uniques. Compte tenu de la diversité des études cliniques déjà en cours, je suis très impressionné par ce que l'équipe a accompli jusqu'à présent et je suis très enthousiaste quant à l'impact significatif que Galvanize aura sur de nombreux patients. »

À propos de Galvanize Therapeutics

Galvanize Therapeutics a pour objectif de devenir le leader mondial de la production d'innovations technologiques médicales qui alimentent des processus biologiques pour traiter diverses maladies, à commencer par le traitement des symptômes de la bronchite chronique, des arythmies cardiaques et des tumeurs solides. Formée par ATP (Apple Tree Partners) en 2022, Galvanize a son siège à San Carlos, en Californie, et mène des recherches et commercialise sa plateforme énergétique révolutionnaire AliyaTM à champs électriques pulsés (PEF) aux États-Unis et en Europe. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.galvanizetx.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1899141/Galvanize_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1899142/Galvanize_Therapeutics_Jonathan_Waldstreicher.jpg

SOURCE Galvanize Therapeutics