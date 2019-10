Gambla torna as apostas on-line verdes

VALLETTA, Malta, 25 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Como o mercado global de apostas on-line parece estar preparado para gerar USD$ 94,4 bilhões até 2024, uma empresa propõe uma maneira para que uma porção dessa quantia seja usada para criar um impacto positivo no meio ambiente.

O Gambla é um guia inovador de cassino on-line que poderia bem tornar-se a origem de uma nova tendência de apostas: as apostas para o bem. O website é o primeiro do tipo a oferecer aos usuários o incentivo de plantar árvores na Amazônia em retorno pela preferência.

O Gambla doará atualmente uma árvore plantada na Amazônia através do OneTreePlanted.org para cada novo cliente que efetue um depósito gerado através de seu guia de apostas. No dia 6 de outubro, a contagem oficial das apostas verdes beneficentes do Gambla consistia de um total de USD$ 1.000, que equivale a 1.000 árvores plantadas na Amazônia.

"O Gambla é um novo guia sensacional para apostas onde você encontra informações sobre sites de apostas, compara sites e suas ofertas, e visualiza classificações dos sites originadas diretamente dos usuários", explica Erik King, fundador do Gambla. "Nós nos consideramos os inovadores do setor e como tal, gostamos da ideia de fazer o bem para o mundo enquanto proporcionamos aos nossos usuários um serviço de classe internacional e fornecemos suporte a um modelo de negócios lucrativo. Essa iniciativa significa que os usuários podem utilizar nosso guia para encontrar os melhores cassinos e, ao mesmo tempo, tornar o mundo mais verde."

A plataforma Gambla escolheu o site OneTreePlanted.org como seu parceiro para atividades beneficentes devido à sua reputação confiável.

A organização foi iniciada em 2014 e dedica-se a facilitar aos indivíduos e empresas doar para o meio ambiente através do plantio de árvores, uma de cada vez.

Erik King, o fundador do Gambla, atua no setor de apostas on-line desde 2011, trabalhando na indústria, ao lado de operadoras e afiliadas, sendo assim a pessoa ideal para dar vida a uma plataforma inovadora como a Gambla.

"Após o sucesso do lançamento de um cassino do Espanha e várias avaliações muito positivas de nossos usuários, estou muito empolgado com o futuro da plataforma Gambla. Estaremos agora expandindo para mercados adicionais na Europa, onde esperamos atender aos jogadores dos cassinos na área e continuar a crescer com uma mentalidade inovadora e socialmente responsável, da mesma maneira que começamos."

https://gambla.com/

FONTE Gambla

