GameChange Solar объявляет о поставке в Египет солнечных трекеров для панелей на 560 МВт

GameChange Solar объявляет о заключении исторического договора о поставке в Египет солнечных трекеров для панелей общей мощностью 560 МВт

НОРУОЛК, Коннектикут, 13 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- GameChange Solar, глобальный поставщик решений для установки солнечных панелей, сегодня объявил о заключении договора о поставке систем слежения за солнцем для проекта солнечной электростанции мощностью 560 МВт в Египте, реализуемого компанией CEEC-ZTPC, выполняющей проектирование, МТО и строительство (далее «EPC»), со штаб-квартирой в Китае, которая осуществляет энергетические проекты во многих странах.

GameChange Solar Announces Landmark Deal For Supplying Solar Trackers To Support 560 MW Capacity In Egypt

Подписанное компаниями GameChange Solar China и CEEC-ZTPC, известным поставщиком решений EPC в сегменте возобновляемой энергии, соглашение укрепляет партнерство, направленное на революционное изменение солнечной энергетики. По условиям этого соглашения компания GameChange Solar поставит свои системы слежения за солнцем для оптимизации производства энергии, которые будут использоваться на планируемой солнечной электростанции Kom Ombo в Египте, строительство которой осуществляет компания Africa Middle East Asia Power (сокращенно «AMEA»).

«Мы очень рады партнерству с компанией CEEC-ZTPC в рамках реализации этого престижного проекта строительства солнечной электростанции, — сказал Дерик Бота (Derick Botha), коммерческий директор GameChange Solar. — Это сотрудничество укрепляет наше общее представление об ускорении освоения возобновляемых источников энергии и обеспечении устойчивого развития в глобальном масштабе. Мы убеждены, что наши солнечные трекеры позволят раскрыть потенциал этого проекта, повышая выработку электроэнергии и снижая углеродный след».

Компания GameChange Solar поставит для этого проекта свою систему Genius Tracker™ 1P 2R. «Мы в восторге о того, что будем работать с ведущим мировым поставщиком трекеров, компанией GameChange Solar, — заявил г-н Йен Сичен (Yang Sicheng), заместитель главного менеджера CEEC-ZTPC Intl. — Мы с нетерпением ждем слаженной совместной работы над этим проектом».

Благодаря более чем десятилетнему опыту разработки, производства и продажи систем с постоянным углом наклона и отслеживанием положения солнца, изделия компании GameChange Solar успешно используются в многочисленных проектах на многих международных рынках.

О компании GameChange Solar

Компания GameChange Solar руководствуется своей миссией обеспечить переход Планеты на чистую солнечную энергию. Мы выполняем свою часть работы, снижая стоимость конструкций с постоянным углом наклона и отслеживающего положение солнца оборудования. Системы GameChange отличаются быстротой монтажа, гарантированным качеством и несравнимой выгодностью благодаря превосходному конструированию, инновационному дизайну и большим объемам производства.

Ассортимент продукции компании GameChange Solar со штаб-квартирой в США включает инновационную систему Genius Tracker™, а также систему MaxSpan™ с постоянным углом наклона и загружаемую балластом наземную систему крепления панелей Pour-In-Place™.

Подробнее о компании GameChange Solar и ее современнейших решениях для крепления солнечных панелей смотрите на веб-сайте www.gamechangesolar.com

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