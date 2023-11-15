GameChange Solar подписывает меморандум с Bison Energy на 5 проектов на рынке Австралии

Компания поставит Genius Tracker™ на 125 МВт для проектов по разработке в Новом Южном Уэльсе и Виктории

НОРУОЛК, Коннектикут, 15 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- 26 октября GameChange Solar, ведущий глобальный поставщик технологии солнечных трекеров и установок с фиксированным наклоном, подписал меморандум о намерениях с Bison Energy на выставке All Energy Australia Exhibition & Conference, которая проводилась в Мельбурне. Меморандум о намерениях свидетельствует о партнерстве между двумя компаниями, которые будут совместно работать, чтобы вывести пять проектов солнечной энергии общей мощностью 125 МВт на австралийский рынок. Согласно этому договору, GameChange Solar поставит свои системы Genius Tracker™ для проектов по разработке Bison Energy в Новом Южном Уэльсе и Виктории.

Pictured left to right: Patrick Lau (Bison Energy), Mark Daly (Bison Energy), Dane Archer (Bison Energy), Brendan Murphy (Bison Energy), Derick Botha (GameChange Solar), Mark Legge(GameChange Solar), Andres Hincapie (GameChange Solar)

«Мы гордимся нашим партнерством с Bison Energy по этому соглашению, — сказал Дерик Бота (Derick Botha), коммерческий директор GameChange Solar. — Эта презентация является кульминационным моментом для двух компаний, которые объединяет похожее стратегическое видение — обеспечить планету энергией благодаря созданию солнечных электростанций с возобновляемыми источниками. Мы надеемся, что это заложит основу глобального сотрудничества с Bison Energy».

Bison Energy — это частный глобальный разработчик, инвестор, компания, занимающаяся проектированием, МТО и строительством, и владелец активов в экологически чистых проектах по возобновляемой энергии со штаб-квартирой в Токио, Япония, и офисами в Европе, Юго-Восточной Азии, Америке, Австралии и Новой Зеландии. Bison Energy Australia занимается разработкой в Австралии, а солнечная электростанция Walla Walla на 350 МВт является крупнейшим достижением компании. Компания разработала обширную сеть солнечных электростанций различного размера и гибридные солнечные электростанции, среди которых — накопители энергии, а также автономные проекты по накоплению энергии.

Брендан Мерфи (Brendan Murphy), региональный директор Bison Energy в Австралии и Новой Зеландии, сказал: «Мы бесконечно рады партнерству с GameChange Solar. Марк Легге (Mark Legge) и его очень опытная техническая команда продолжают играть важную роль в поддержке Bison благодаря участию в наших текущих проектах в Виктории, которые сейчас в процессе строительства. Отрасль солнечных панелей очень сложная, но компании GameChange Solar удалось найти нишу на рынке благодаря эффективным конструкциям с предварительной сборкой и быстрой фиксацией, которые весьма впечатлили команду инженеров Bison Energy. С коммерческой точки зрения, эти виды конструкций экономят расходы на установку, что чрезвычайно важно в текущих условиях».

«Мы с нетерпением ожидаем окончательного завершения и введения в эксплуатацию продукции GameChange, чтобы мы могли и дальше выполнять свои обязательства по поддержке сообществ благодаря генерированию чистой энергии и созданию рабочих мест, а также вносить свой вклад в очищение окружающей среды для будущего, что должно поддерживаться нашей ключевой ценностью: При поддержке природы», — добавил Мерфи.

О компании GameChange Solar

GameChange — это ведущий мировой поставщик солнечных трекеров, которые используются для коммунальных предприятий и наземных проектов по распределенной генерации солнечной энергии. Мы предоставили солнечные трекеры и системы с фиксированным наклоном на 29 ГВт, их объединяет быстрая установка, гарантированное качество и непревзойденная ценность благодаря отличному проектированию, инновационному дизайну и массовому производству. Наша продукция позволяет солнечным панелям на электростанциях следить за движением солнца на небе и оптимизировать работу станции, защищая систему от вредных погодных условий. Кроме того, GameChange Solar через свою дочернюю компанию GeniusBOS наращивает портфель продукции для расширенной системы возобновляемой энергии. Чтобы узнать больше, посетите GameChange Solar.

Контакты:

Lisa Andrews

директор по маркетингу

GameChange Solar

[email protected]

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