GameChange Solar assina memorando de entendimento com Bison Energy para levar cinco projetos solares para o mercado australiano

NORWALK, Connecticut, 15 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Em 26 de outubro, a GameChange Solar, fornecedora líder global de tecnologia de rastreadores solares e suportes de inclinação fixa, assinou um memorando de entendimento com a Bison Energy na All Energy Australia Exhibition & Conference realizada em Melbourne. A assinatura do memorando sinalizou uma parceria entre as duas empresas em um trabalho colaborativo para trazer cinco projetos solares para o mercado australiano, totalizando mais de 125 MW. Segundo o acordo, a GameChange Solar fornecerá seu Genius Tracker™ aos projetos de desenvolvimento da Bison Energy localizados em New South Wales e Vitória.

Da esquerda para a direita: Patrick Lau (Bison Energy), Mark Daly (Bison Energy), Dane Archer (Bison Energy), Brendan Murphy (Bison Energy), Derick Botha (GameChange Solar), Mark Legge(GameChange Solar), Andres Hincapie (GameChange Solar) (PRNewsfoto/GameChange Solar)

"Temos orgulho de fazer parceria com a Bison Energy neste acordo", disse Derick Botha, diretor comercial da GameChange Solar. "Este anúncio é o resultado de duas empresas que compartilham uma visão estratégica alinhada para repotencializar o planeta por meio da produção de fazendas solares de geração renovável. Esperamos que isso estabeleça as bases de uma aliança global com a Bison Energy."

A Bison Energy é uma desenvolvedora global privada, investidora, EPC e proprietária de ativos para projetos de energia renovável amigos do ambiente e está sediada em Tóquio, Japão, com escritórios na Europa, Sudeste Asiático, América e Austrália/Nova Zelândia. A Bison Energy Australia tem projetos de desenvolvimento na Austrália desde 2017, sendo o parque solar Walla Walla, de 350 MW, sua maior conquista. Desde então, ela desenvolveu um vasto pipeline de fazendas solares de vários tamanhos e fazendas solares híbridas que incluem armazenamento de energia, bem como projetos independentes de armazenamento de energia.

O diretor nacional da Bison Energy na Austrália e Nova Zelândia, Brendan Murphy, disse: "Estamos entusiasmados com a parceria com a GameChange Solar. Mark Legge e a sua equipe técnica muito experiente têm sido fundamentais no apoio à Bison até hoje, através de um dos nossos atuais projetos em Vitória que está em construção. O setor de suporte é difícil, mas a GameChange Solar conseguiu encontrar um nicho no mercado com seus designs eficientes de pré-montagem e fixação rápida, que impressionaram a equipe de engenharia da Bison Energy. Em termos comerciais, esses tipos de designs nos fazem poupar em custos de instalação, o que no contexto atual significa muito."

"Estamos ansiosos para ver o produto final da GameChange concluído e comissionado, de modo que possamos continuar a cumprir nossa promessa de apoiar as comunidades por meio da geração de energia limpa e da criação de empregos, além de contribuir para um ambiente mais limpo no futuro, o que deve ser sustentado por nosso valor fundamental de ser impulsionado pela natureza," adicionou Murphy.

