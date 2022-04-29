GameChange Solar достигла рубежа в 3 ГВт в Техасе

Директор по развитию бизнеса GameChange Solar Макс Джонсон (Max Johnson) заявил следующее: «Как для уроженца Техаса для меня большая часть ― обеспечить контроль над такой значительной долей этого рынка, исторически ориентированного на нефть, газ и ветер». Мы будем рады и дальше поставлять наши надежные системы клиентам в Техасе в эпоху перехода к альтернативным источникам энергии».