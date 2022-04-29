GameChange Solar достигла рубежа в 3 ГВт в Техасе
Apr 29, 2022, 11:46 ET
НОРУОЛК (шт. Коннектикут), 29 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания GameChange Solar сегодня объявила о том, что ее продажи в Техасе (США) превысили 3 гигаватт. Львиную долю продаж в этом штате обеспечили одноосевые солнечные трекеры Genius Tracker™ одинарной портретной конфигурации. Системы GameChange Solar предназначены для использования в сложных условиях, широко распространенных в Техасе, включая экстремальную скорость ветра на побережье и плотную глиняную почву на материке.
Директор по развитию бизнеса GameChange Solar Макс Джонсон (Max Johnson) заявил следующее: «Как для уроженца Техаса для меня большая часть ― обеспечить контроль над такой значительной долей этого рынка, исторически ориентированного на нефть, газ и ветер». Мы будем рады и дальше поставлять наши надежные системы клиентам в Техасе в эпоху перехода к альтернативным источникам энергии».
Контактную информацию и запросы СМИ можно направлять Дерику Ботхе (Derick Botha) по телефону: +1 (302) 528-2125
или по электронной почте: [email protected]
Сопутствующие ссылки
GameChange Solar производит системы крепления солнечных панелей с фиксированным углом наклона и трекеры солнечных панелей с инновационной конструкцией и большим объемом производства.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1807479/GameChange_Solar_Hits_Milestone.jpg
Logo — https://mma.prnewswire.com/media/1592922/GameChange_Solar_Logo.jpg
SOURCE GameChange Solar
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