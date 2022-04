GameChange Solar atinge marco de 3 GW no Texas, fornecendo energia a cerca de 500 mil residências do estado

NORWALK, Connecticut, 29 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A GameChange Solar anunciou hoje que a empresa comercializou mais de 3 GigaWatts no estado do Texas, nos EUA. As vendas no estado do Texas, apelidado de "o estado da estrela solitária", consistiram principalmente da configuração One-Up Portrait do Genius Tracker™ de eixo único. Os sistemas da GameChange Solar são projetados para ambientes desafiadores, que são predominantes no estado, tais como ventos muito fortes perto da costa e solos arenosos muito densos no interior.