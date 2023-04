GameChange Solar fournit de l'électricité à plus de 15 millions de personnes dans 5,8 millions de foyers

NORWALK, Connecticut, 20 avril 2023 /PRNewswire/ -- GameChange Solar a annoncé aujourd'hui que ses ventes de systèmes Genius Tracker™ et MaxSpan™ à inclinaison fixe, représentant 29 gigawatts, soutiendront, une fois installés, des modules qui fournissent de l'énergie solaire propre et renouvelable à environ 5,8 millions de foyers et plus de 15 millions de personnes dans le monde.

GameChange Solar Supplying Electricity to Over 15 Million People in 5.8 Million Homes

Andrew Worden, PDG de GameChange Solar, a déclaré : « Il est gratifiant de constater que GameChange Solar génère un impact significatif dans la poursuite de notre mission en aidant l'énergie solaire à devenir la technologie de production d'électricité la moins coûteuse au niveau mondial. Cette mission importante nous a permis de contribuer à fournir de l'électricité solaire à environ 15 millions de personnes. Nous pensons que notre croissance rapide à l'avenir augmentera considérablement ce chiffre. »

Les contacts et les demandes des médias peuvent être adressés à Derick Botha au +1 (302) 528-2125

E-mail : [email protected]

