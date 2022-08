GameChange Solar prezentuje fabrykę systemów nadążnych do ogniw słonecznych o mocy 6 GW i zwiększa swoją moc wytwarzania w USA do 14 GW

NORWALK, Conn, 4 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Spółka GameChange Solar ogłosiła dzisiaj, że nowa linia do produkcji wsporników do systemów nadążnych (trackerów) o mocy 6 GW zacznie działać na środkowym zachodzie USA w lutym 2023 r., wspierając dynamiczny rozwój GameChange na rynku amerykańskim. Nowoczesny i wysoce zautomatyzowany zakład pozwoli GameChange zwiększyć swoją moc wytwarzania do 14 GW.

GameChange Solar Announces 6 GW Midwest Tracker Factory, Increases USA Capacity to 14 GW

Derick Botha, dyrektor handlowy GameChange Solar, stwierdził, „W miarę, jak nasi klienci rozwijają swoje działalności, GameChange z zaangażowaniem kontynuuje powiększanie swojej bazy produkcyjnej w USA, co umożliwi szybkie dostawy i poprawi elastyczność łańcucha dostaw".

