GameChange Solar увеличивает мощности в США до 14 ГВт с запуском нового завода на 6 ГВт

НОРУОЛК (шт. Коннектикут), 5 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания GameChange Solar сегодня объявила о предстоящем в феврале 2023 года запуске новой линии по производству торсионных трубок для трекеров мощностью 6 ГВт на Среднем Западе, что поддержит стремительный рост компании на американском рынке. Это ультрасовременное и высокоавтоматизированное производственное предприятие позволит GameChange расширить свои мощности по производству торсионных трубок для трекеров в США до 14 ГВт.

GameChange Solar Announces 6 GW Midwest Tracker Factory, Increases USA Capacity to 14 GW

Коммерческий директор компании GameChange Solar Дерик Ботха заявил следующее: «По мере развития бизнеса наших клиентов компания GameChange стремится к дальнейшему расширению своей обширной производственной базы в США для обеспечения быстрых поставок и гибкости в нашей цепочке снабжения».

Контактную информацию и запросы СМИ можно направлять Дерику Ботхе (Derick Botha) по телефону: +1 (302) 528-2125

или по электронной почте: [email protected]

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GameChange Solar GameChange Solar manufactures fixed tilt and tracker solar racking systems with innovative design and high volume manufacturing.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1872069/GameChange_Solar_6_GW_Midwest_Tracker_Factory.jpg

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SOURCE GameChange Solar