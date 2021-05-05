GameChange Solar возводит объект Genius Tracker™ мощностью 631 МВт в Южном Техасе

Директор по развитию бизнеса компании GameChange Solar Эллисон Ларсон (Allison Larson) сообщила следующее: «Наше внимание сосредоточено на обеспечении превосходной логистической поддержки и подготовки специалистов, с тем чтобы этот техасский объект был реализован легко и успешно для генподрядчика и владельца. Проект предусматривает использование проверенной и быстро монтируемой системы Genius Tracker™ со сборными соединительными элементами SpeedClamp™, значительно повышающими скорость монтажа по сравнению с типовыми аналогами. Мы надеемся на реализацию и других крупных проектов коммунального масштаба в Техасе и других местах».

Директор по развитию бизнеса компании GameChange Solar Макс Джонсон (Max Johnson) заявил: «Эта рекордная солнечная электростанция располагается на северном побережье Мексиканского залива неподалеку от ряда других крупных объектов солнечной энергетики. Выбор в пользу системы Genius Tracker™, разработанной компанией GameChange Solar, для реализации этого важнейшего проекта был обусловлен ее надежной конструкцией и устойчивостью к значительным ветровым нагрузкам. Наша проектно-техническая группа и профильные специалисты на местах готовы оказывать поддержку застройщикам и владельцам, использующим систему Genius Tracker™ на своих близлежащих объектах, возведение которых планируется начать позднее в этом году».

Контактную информацию и запросы СМИ можно направлять Дерику Ботхе (Derick Botha) по телефону +1 (302) 528-2125

или по электронной почте: [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1502560/GameChange_Solar.jpg

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SOURCE GameChange Solar