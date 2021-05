Le système Genius Tracker™ 631 MW de GameChange Solar s'implante dans le sud du Texas

« Nous nous efforçons de fournir un excellent soutien logistique et une excellente formation pour veiller à ce que le projet du système 631 MW au Texas se déroule sans heurts et avec succès pour la société d'IAC et le responsable du projet, a déclaré Allison Larson, directrice du développement des affaires chez GameChange Solar. Le système utilise la technologie éprouvée de contrôleur Genius Tracker™ à installation rapide avec le SpeedClamps™ préassemblé, ce qui augmente la vitesse d'installation par rapport aux concurrents habituels. Nous avons hâte de voir d'autres projets de grande envergure au Texas et ailleurs. »

« Cette centrale solaire photovoltaïque record est située le long de la côte du golfe du Texas et à proximité de plusieurs autres grands projets de développement solaire, a déclaré Max Johnson, directeur du développement des affaires chez GameChange Solar. Le système Genius Tracker™ de GameChange Solar a été choisi pour ce projet important en raison de sa conception robuste et de sa capacité à résister aux vents violents. Notre équipe d'ingénierie et nos représentants sur place sont prêts à soutenir les promoteurs et les propriétaires qui utilisent le système Genius Tracker™ sur leurs sites avoisinants et dont la mise en chantier est prévue plus tard cette année. »

