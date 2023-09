Gaming Laboratories International (GLI®) se torna o primeiro laboratório credenciado no Estado do Paraná, Brasil

LAKEWOOD, N.J., 6 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Gaming Laboratories International (GLI®) se torna o primeiro laboratório credenciado no Estado do Paraná após se submeter a um processo formal de credenciamento de laboratórios no Brasil. A conquista desse marco se baseia nos 25 anos de serviço da GLI para o setor de jogos na América Latina e no Caribe.

A Loterias do Estado do Paraná (LOTTOPAR) fez o anúncio hoje, e o credenciamento de laboratório autoriza a GLI a realizar testes e certificação de loterias e apostas de quotas fixas com base nos padrões técnicos exigidos pela LOTTOPAR.

"Esse edital, de credenciamento de laboratórios de teste e certificação, para a indústria de jogos lotéricos, demonstra o compromisso da Lottopar e do Governo do Paraná em propiciar um ambiente seguro e responsável das operações lotéricas, garantindo assim padrões mundiais de segurança.", declarou o diretor-presidente da Loterias do Paraná, Daniel Romanowski

"A GLI tem trabalhado em estreita colaboração com os órgãos reguladores da América Latina e do Caribe há 25 anos, quando obtivemos o primeiro credenciamento de laboratório no Peru, tornando-se o primeiro país a estabelecer o processo na região. Hoje, estamos entusiasmados por alcançar outro marco histórico em nossa jornada e por ajudar ainda mais o setor a avançar no Brasil", declarou a Vice-presidente, América Latina, Caribe e Espanha, Karen Sierra-Hughes. "Somos gratos à LOTTOPAR por sua dedicação em regulamentar o setor de loterias e apostas esportivas e por reconhecer a GLI por nosso credenciamento, capacidades e experiência."

Os especialistas da GLI garantem que o licenciamento seja tratado como uma prioridade, resultando em tempos de resposta rápidos para os requisitos de credenciamento estabelecidos pelas jurisdições. Isso é fundamental para apoiar os objetivos da política dos reguladores e os cronogramas de desenvolvimento do setor, além de apoiar os fornecedores e operadores em suas necessidades imediatas de teste e certificação para obter uma entrada rápida e eficiente no mercado.

A GLI trabalha em estreita colaboração com o setor e com as entidades reguladoras na América Latina e em 567 jurisdições em todo o mundo para garantir que os setores de jogos landbased, iGaming e loteria operem nos mais altos níveis de conformidade. A empresa oferece serviços de conformidade de 360 graus que consistem em quatro categorias abrangentes: compliance regulatório, compliance técnico, segurança cibernética, treinamento profissional e técnico e consultoria e auditorias de jogos responsáveis.

Sobre a LOTTOPAR

A LOTOPAR é o órgão responsável pela exploração, administração e fiscalização do serviço público de loterias no Estado do Paraná, podendo executar diretamente ou delegar, mediante permissão, concessão ou outra modalidade prevista na legislação que rege os contratos públicos, as atividades operacionais inerentes à exploração do jogo lotérico, inclusive jogos eletrônicos por meios físicos e digitais. As modalidades lotéricas a serem exploradas pela LOTOPAR são prognósticos numéricos, prognósticos específicos de uma combinação de números e clubes de futebol, prognósticos esportivos, loteria instantânea e apostas esportivas de quotas fixas.

Sobre a Gaming Laboratories International

A Gaming Laboratories International (GLI®) oferece serviços de teste e avaliação de jogos land based, loteria e iGaming da mais alta qualidade em todo o mundo. A GLI fornece aos fornecedores, operadores e órgãos reguladores orientação especializada para navegar pelo futuro dos jogos e garantir que as inovações em jogos atendam aos padrões regulatórios com confiança. Desde 1989, a GLI já certificou quase 2 milhões de itens e testou equipamentos em 567 jurisdições. A GLI tem uma rede global de laboratórios em seis continentes e possui credenciamentos americanos e internacionais para conformidade com os padrões ISO/IEC de competência técnica nos setores de jogos, apostas e loterias. A GLI recebeu vários prêmios por seu trabalho. Para obter mais informações, visite gaminglabs.com.

