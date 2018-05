Gaming Laboratories International (GLI®) reçoit l'agrément de la République de Chypre pour tester une vaste gamme d'équipements de jeu

« Nous sommes très heureux que la Commission nationale de supervision des jeux et des casinos de la République de Chypre ait opté en faveur de l'accréditation de GLI Europe en tant que laboratoire indépendant habilité à tester une vaste gamme d'équipements de casino », déclare Martin Britton, directeur général de GLI Europe. « Nous avons hâte de poursuivre notre travail avec la Commission afin de mettre en application les dispositions de la loi concernant les tests et la certification des équipements de casino. Nous sommes fermement décidés non seulement à répondre aux besoins de la Commission, mais aussi à offrir aux fournisseurs et aux opérateurs une qualité et un service à la clientèle exceptionnels. »

Pour en savoir plus sur les services professionnels, de test et de certification de GLI, veuillez visiter le site gaminglabs.com ou contacter directement GLI Europe par téléphone au +31--252-529-9838.

À propos de Gaming Laboratories International

La société Gaming Laboratories International, LLC propose des services de très grande qualité de test et d'évaluation en laboratoire de jeux en ligne et de loteries. Les laboratoires GLI sont implantés sur cinq continents et la société est certifiée ISO/IEC 17025, 17020 et 17065 aux États-Unis et dans d'autres pays pour sa compétence technique dans les secteurs du jeu, des paris et de la loterie. Pour en savoir plus, visitez le site gaminglabs.com.

Contact :

Christie Eickelman, vice-présidente du marketing global

+1 (702) 914-2220 ou c.eickelman@gaminglabs.com

