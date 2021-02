Gan & Lee anuncia una nueva asociación con la International Diabetes Federation

PEKÍN y BRIDGEWATER, N.J., 22 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd. (de aquí en adelante denominada Gan & Lee) (Shanghai: 603087.SH), compañía biofarmacéutica mundial, ha anunciado una asociación colaboradora con la International Diabetes Federation (IDF) que busca apoyar su esfuerzo mundial de promoción del cuidado de la diabetes y su prevención a nivel mundial. Esta colaboración va a permitir las oportunidades de apoyo que son compatibles con las iniciativas futuras, como la formación médica por medio de la IDF School of Diabetes y el ser socios inaugurales en el lanzamiento de la plataforma IDF WeChat en China. Esta asociación va a proporcionar la oportunidad para participar en iniciativas de abogacía, como el World Diabetes Day y el Centenary of Insulin. "La colaboración de Gan & Lee con la IDF va a proporcionar una oportunidad de apoyo al alcance mundial y las iniciativas de abogacía que ayudan a mejorar las vidas de las personas afectadas por la diabetes", afirmó Kai Du, consejero delegado de Gan & Lee Pharmaceuticals y presidente de Gan & Lee USA Corporation.

El cuidado de la diabetes es multidimensional debido a las interacciones complejas entre los factores medioambientales, de estilo de vida, clínicos y genéticos. Estas complicaciones únicas, junto al acceso continuado al tratamiento, formación y medicación, influyen de forma fuerte en el curso clínico. Según la última edición de IDF Diabetes Atlas,unos 463 millones de adultos (de entre 20 y 79 años) viven padeciendo diabetes en el año 2019, y se espera que esta cifra crezca hasta los 700 millones para el año 2045. De forma adicional, 1 de cada 2 personas que padecieron diabetes en 2019 no estaban diagnosticadas1. Gan & Lee conoce la importancia de apoyar a la formación online con las iniciativas de recursos y abogacía para las personas afectadas por la diabetes. "La International Diabetes Federation se complace al dar la bienvenida a Gan & Lee como socio para apoyar a nuestras iniciativas de concienciación, abogacía y formación mundiales. En un año que marca el centenario del descubrimiento de la insulina, la acción coordinada y colaborativa para asegurar un cuidado de coste contenido e ininterrumpido para cada una de las personas que padece diabetes, sin importar dónde viven o sus circunstancias económicas, es más importante que nunca", comentó el profesor Andrew Boulton, director general de la International Diabetes Federation.

Acerca de Gan & Lee

Gan & Lee ha desarrollado con éxito la primera insulina humana biosintética nacional de China. En la actualidad, la compañía cuenta con cuatro análogos recombinantes de insulina, incluyendo la glargina de larga duración (Basalin®), lispro de actuación rápida (Prandilin®), inyección de asparto de actuación larga (Rapilin™), inyección de lispro recombinante de zinc con mezcla de protamina (25R) (Prandilin®25), inyección de asparto 30 (Rapilin™30), bolígrafo de inyección de insulina reutilizable (GanleePen™) y aguja de bolígrafo desechable (Ganlee Fine™). Para más información, visite [email protected].

Referencias

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 9th ed. 2019. https://www.diabetesatlas.org/upload/resources/material/20200302_133351_IDFATLAS9e-final-web.pdf

Contactos para medios:

Gina Antonucci

888-288-5395

[email protected]

SOURCE Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd.