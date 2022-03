Gan & Lee Pharmaceuticals comienza el primer ensayo en humanos en los Estados Unidos para el fármaco en investigación GZR18

PEKÍN y BRIDGEWATER, Nueva Jersey, 10 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd. (en adelante, Gan & Lee, código bursátil: 603087.SH), se complace en anunciar la aplicación de la dosis en el primer sujeto en su estudio clínico de dosis única y ascendente de fase I, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo en los Estados Unidos para el fármaco en investigación GZR18 de la compañía. El GZR18 es un agonista del receptor del péptido 1 similar al glucagón (GLP-1RA) con potencial para tratar a los pacientes con diabetes tipo 2. Actualmente, la diabetes mellitus tipo 2 representa aproximadamente el 90 % de todos los casos de diabetes, y se espera un aumento del 46 % a nivel mundial en el número de personas con diabetes para 20451. El péptido 1 similar a glucagón (GLP-1) es una hormona incretina responsable de muchos efectos glucoreguladores como la estimulación de la secreción de insulina y la inhibición del glucagón cuando la glucosa en la sangre es alta2. Muchos de estos efectos glucoreguladores suelen verse afectados en pacientes con diabetes tipo 23.

El objetivo principal de este estudio de fase 1 es investigar la seguridad y tolerabilidad del GZR18 en voluntarios sanos. Además, el objetivo secundario es determinar los parámetros farmacocinéticos (PK) del GZR18. "El inicio de este ensayo clínico de fase 1 del GZR18 en una locación en los Estados Unidos es un hito importante para nuestro programa de desarrollo clínico global. Este ensayo demuestra el compromiso a largo plazo de Gan & Lee con el fortalecimiento de nuestro desarrollo en diabetes y otras áreas terapéuticas para beneficiar a la comunidad médica y de pacientes" , afirmó el Dr. Mike Hu, director ejecutivo (CEO) y presidente de Gan & Lee Pharmaceuticals USA Corporation.

Acerca de Gan & Lee

Gan & Lee Pharmaceuticals desarrolló la primera insulina humana biosintética a nivel nacional en China. Actualmente, comercializamos cinco análogos de insulina recombinante en China, entre ellos, la inyección de glargina de larga duración (Basalin®), la inyección de lispro de acción rápida (Prandilin™), la inyección de aspart de acción rápida (Rapilin®), la inyección de protamina mixta de zinc lispro (25R) (Prandilin®25), la inyección de aspart 30 (Rapilin®30) y una inyección de insulina humana: inyección de insulina humana mixta de protamina (30R) (Similin®30). Tenemos dos dispositivos médicos aprobados en China: el lápiz de inyección de insulina reutilizable (GanleePen™) y la aguja de lápiz desechable (GanleeFine®).

De cara al futuro, Gan & Lee trabaja por lograr una cobertura integral en el campo del diagnóstico y tratamiento de la diabetes. Mientras avanzamos en nuestro objetivo de convertirnos en una compañía farmacéutica de clase mundial, también desempeñamos un papel activo en el desarrollo de nuevas entidades químicas para tratar enfermedades cardiovasculares y metabólicas, cáncer y desarrollar otras terapias. Para obtener más información, contáctenos en [email protected].

FUENTE Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd.

