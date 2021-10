Gan & Lee Pharmaceuticals conclui estudos de Fase 3 da insulina glargina Gan & Lee (GL-GLA)

PEQUIM e BRIDGEWATER, N.L., 14 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd. (doravante denominada Gan & Lee) (Xangai: 603087.SH), tem o prazer de anunciar a conclusão de dois estudos de fase 3, randomizados e multicêntricos que comparam a insulina glargina biossimilar proposta da Gan & Lee (GL-GLA) com um biológico de referência. Os dois estudos foram realizados separadamente em temas com diabetes mellitus tipo 1 (n=576) e tipo 2 (n=567).

O objetivo principal desses estudos de 26 semanas foi avaliar a equivalência na imunogenicidade induzida pelo tratamento (IT) entre a GL-GLA e a biológica de referência usando margens de similaridade pré-especificadas. Os objetivos secundários eram avaliar a equivalência em eficácia e avaliar a segurança. Ambos estudos concluíram que havia equivalência entre a imunogenicidade IT. As estimativas de eficácia entre os grupos estavam dentro das margens de similaridade pré-especificadas e concluíram ser equivalentes. Os desfechos de segurança foram comparáveis entre a GL-GLA e o biológico de referência.

Sobre a Gan & Lee

A Gan & Lee Pharmaceuticals desenvolveu com sucesso a primeira insulina humana biossintética nacional da China. Atualmente, temos cinco análogos recombinantes de insulina comercializados na China, incluindo injeção de glargina de longa ação (Basalin®), injeção de lispro de ação rápida (Prandilin®), injeção de asparte de ação rápida (Rapilin™), injeção de lispro recombinante de zinco com protamina (25R) (Prandilin®25), injeção de asparte 30 (Rapilin™30) e uma injeção de insulina humana aprovada na China, a injeção de insulina humana com protamina (30R) (Similin®30). Temos dois dispositivos médicos aprovados na China, a caneta de injeção de insulina reutilizável (GanleePen) e a agulha de caneta descartável (GanleeFine®).

No futuro, a Gan & Lee se empenhará para alcançar uma cobertura abrangente na área de diagnóstico e tratamento do diabetes. A fim de alcançar nosso objetivo de se tornar uma empresa farmacêutica de classe mundial, também participaremos ativamente no desenvolvimento de novas entidades químicas e de tratamentos de doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, câncer e outras terapias. Para mais informações, entre em contato conosco pelo e-mail [email protected].

Contato:

Gina Antonucci

888-288-5395

[email protected]

FONTE Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd.

SOURCE Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd.