GAN Integrity bietet fokussierte Echtzeit-Compliance mit neuem Risikomanagement-Modul

Das neueste Angebot befähigt Nutzer dazu, sämtliche Risiken effizient zu steuern und schafft so eine Basis für erfolgreiche Compliance

NEW YORK, 30. August 2018 /PRNewswire/ -- GAN Integrity, der industrieweit einzige Anbieter einer vollständig integrierten Compliance-Lösung für globale Geschäfte, meldete heute die Markteinführung seines Risikomanagement-Moduls, welches auf GANs All-in-One-Compliance-Plattform aufbaut. Das Modul lässt sich nahtlos mit GANs anderen Compliance-Komponenten integrieren, so dass Nutzer dazu in der Lage sind, strategische, datengestützte Entscheidungen zu treffen, die auf eine holistische Echtzeitansicht sämtlicher mit Compliance in Zusammenhang stehenden Aktivitäten zurückzuführen sind. Die Lösung ermöglicht es Unternehmen ihr Risikomanagement individuell zu gestalten und erleichtert einen dynamischen Ansatz. Das Modul unterstützt jährliche Risikoanalysen und steht Compliance-Teams dabei zur Seite, weiterführende Schritte einzuleiten.

Das Risikomanagement-Modul reiht sich in GANs umfangreiche Compliance-Plattform ein, die Trainings-, Due Diligence-, Policy- sowie Gifts- und Case-Management-Module umfasst.

Mit dem Risikomanagement-Modul können Compliance-Teams:

Identifizieren: Die benutzerfreundliche Lösung lässt Nutzer sämtliche Unternehmensrisiken in einer zentralisierten Risikoübersicht erfassen und verwalten, zusammen mit zugehörigen Kontrollmaßnahmen und Aktionsplänen.

Die benutzerfreundliche Lösung lässt Nutzer sämtliche Unternehmensrisiken in einer zentralisierten Risikoübersicht erfassen und verwalten, zusammen mit zugehörigen Kontrollmaßnahmen und Aktionsplänen. Bewerten: Detaillierte Informationen zu spezifischen Risiken befähigen Nutzer dazu, individuelle Skalen zur Risikobewertung sowie auf die Organisation abgestimmte Matrizen zu erstellen.

Detaillierte Informationen zu spezifischen Risiken befähigen Nutzer dazu, individuelle Skalen zur Risikobewertung sowie auf die Organisation abgestimmte Matrizen zu erstellen. Verwalten: Benutzer tauschen manuelle, papierbasierte Siloprozesse gegen eine einfache, benutzerfreundliche Lösung ein und importieren Daten zur Risikobewertung in ein konfigurierbares Tool.

Benutzer tauschen manuelle, papierbasierte Siloprozesse gegen eine einfache, benutzerfreundliche Lösung ein und importieren Daten zur Risikobewertung in ein konfigurierbares Tool. Überwachen: Mit einer Heatmap identifiziert das Modul Compliance-Risiken in Echtzeit, die es einem Unternehmen ermöglicht, im gesamten Geschäftsbereich unmittelbar auf kritische Veränderungen zu reagieren. Sämtliche Änderungen und Aktivitäten werden zwecks späterer Bezugnahme gespeichert.

Mit einer Heatmap identifiziert das Modul Compliance-Risiken in Echtzeit, die es einem Unternehmen ermöglicht, im gesamten Geschäftsbereich unmittelbar auf kritische Veränderungen zu reagieren. Sämtliche Änderungen und Aktivitäten werden zwecks späterer Bezugnahme gespeichert. Optimieren: Das Modul liefert automatisch Risiko-Updates, die auf geschäftlichen Veränderungen basieren.

Valerie Charles, Chief Strategy Officer bei GAN Integrity, erklärte:



„Im Zuge der Globalisierung der Wirtschaft, die stetig an Komplexität gewinnt, werden Risikomanagement und die Beibehaltung von Compliance ebenfalls anspruchsvoller. Unser neues Modul bietet ein maßgeschneidertes Konzept, das auf sämtliche Risikomanagement-Prozesse eines Unternehmens anwendbar ist. Es lässt Compliance-Teams ihren Schwerpunkt auf Technologie richten, so dass sie jederzeit und überall eigenständig sämtliche Compliance-Anliegen handhaben können. Ebenso wie das Risikomanagement eines Unternehmens entwickelt sich auch GANs Tool-Konfiguration weiter und ermöglicht Echtzeit-Identifikation, Bewertung sowie die Verwaltung sämtlicher Risiken."

Informationen zu GAN Integrity



GAN Integrity ist der industrieweit einzige Anbieter einer vollständig integrierten Compliance-Lösung für globale Geschäfte. GAN Integritys All-in-One-Plattform für Compliance-Teams ist die erste ihrer Art und vereint sämtliche Aspekte eines unternehmensweiten Compliance-Programms in einer einzigen cloudbasierten Lösung. Zurzeit vertrauen zahlreiche weltweit führende Marken auf GANs innovative Software, um Compliance konstruktiver handhaben zu können. Mit einem Team aus Technologie- und Compliance-Experten unterhält GAN Niederlassungen in New York, Paris, London, Dubai und Kopenhagen. www.ganintegrity.com

