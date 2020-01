Ganapati PLC se associa a Usain Bolt

Em preparação para o lançamento do jogo, o próprio Bolt irá se juntar à Ganapati no maior evento do ano do setor de iGaming, a ICE London, a ser realizado no ExCel London em fevereiro. O lançamento do jogo no decorrer do ano irá coincidir com o maior evento esportivo do mundo, realizado em Tóquio.

Originalmente estabelecida no Japão, a Ganapati tem a fama no setor de iGaming de desenvolver conteúdo original de cassino on-line, criado de forma única na Europa e na Ásia. Por implementar eficazmente patrocínio esportivo estratégico e oportunidades para marcas, a Ganapati se considera uma empresa B2B com uma mentalidade B2C.

A recente colaboração com Bolt, bem como a produção pela empresa do jogo de slot Manny Pacquiao oficial no ano passado, destacam a dedicação da Ganapati a sua estratégia.

Sobre essa colaboração, Usain Bolt declarou: "2020 terá a maior competição esportiva do mundo e também uma nova e estimulante colaboração entre mim e a desenvolvedora de iGaming, Ganapati. Estou orgulhoso da parceria com a Ganapati para criar meu primeiro jogo de slot on-line oficial. O objetivo da Ganapati de produzir conteúdo inovador e criativo se ajusta perfeitamente a minha marca, tornando essa parceria uma associação natural para mim. A Ganapati e eu trabalhamos nisso juntos já por algum tempo e estou ansioso para compartilhar o produto final com todos vocês".

A diretora de operações da Ganapati PLC, Juliet Adelstein, disse: "Essa parceria entre a Ganapati e Usain Bolt é extremamente estimulante e mostra bem como crescemos em tão pouco tempo. Usain trabalhou de perto conosco para criar esse jogo especial e nenhum de nós pode esperar para lançar o jogo de slot Usain Bolt oficial no decorrer deste ano".

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1075917/Ganapati.jpg

