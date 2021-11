Ganhe a viagem espacial de sua vida com a exchange líder em criptomoedas Huobi Global

LONDRES, 16 de novembro de 2021 /PRNewswire/ --

-- A Huobi Global, principal exchange mundial de ativos digitais do mundo, tem o orgulho de anunciar o lançamento de uma campanha exclusiva ( para ser lembrada por toda a vida ) que acontecerá fora deste mundo.

No Grande Sorteio de Aniversário de Oito Anos da Huobi Global, um usuário da Huobi Global ganhará um lugar altamente cobiçado em uma espaçonave (operada por uma empresa independente de viagens espaciais), que o levara ao espaço para lugares ainda pouco visitados. Este prêmio exclusivo é avaliado em mais de meio milhão de dólares e é o primeiro do tipo para uma empresa de criptomoedas.

Após um período de treinamento rigoroso e exames de saúde, o vencedor será lançado para fora da atmosfera terrestre , desde onde apreciará vistas espetaculares do planeta e poderá experimentar a sensação de gravidade zero.

Além da viagem espacial, a Huobi Global doará milhões de dólares em prêmios por meio de uma série de promoções on-line interessantes. O tema das comemorações do oitavo aniversário da empresa é "Infinity", uma vez que reflete o compromisso mais amplo da Huobi de tornar os serviços financeiros acessíveis a todos.

Voo espacial – detalhes do grande sorteio:

O grande sorteio estará aberto a todos os usuários novos e atuais da Huobi Global das 20h (UTC+8) de terça-feira, 16 de novembro de 2021, ate 20h (UTC+8) de quinta-feira, 16 de dezembro de 2021.

Todos os usuários da Huobi Global que passarem pelos processos de verificação KYC exigidos poderão participar enviando seu nome, endereços de e-mail e número de ID da Huobi aqui . Aqueles que não são usuários serão automaticamente convidados a se cadastrar. Como alternativa, também podem cadastrar uma conta baixando o aplicativo da Huobi Global nas lojas de aplicativos do Android ou da Apple .

Cada participante receberá um bilhete numerado de espaço virtual e, assim que a campanha for encerrada, um usuário será escolhido aleatoriamente. O vencedor será anunciado na conta oficial do Twitter da Huobi em 30 de dezembro de 2021 e receberá uma notificação por e-mail.

O vencedor passará por exames rigorosos de histórico e saúde física, além de realizar um programa de treinamento. Durante este período, a Huobi cobrirá todos os custos relacionados a viagem, visto e preparação, além de um depósito para cobrir os custos de vida. Mais detalhes sobre o voo espacial serão revelados assim que o vencedor for selecionado e notificado.

A campanha exclusiva da viagem espacial reflete a visão da Huobi de tornar os serviços financeiros acessíveis e inclusivos para todos, ao mesmo tempo que promove seu tema central de aniversário de oito anos, "Infinity". O tema foi escolhido para refletir a infinidade no tempo, da imaginação e das possibilidades que o setor de blockchain oferece.

Du Jun, cofundador do Huobi Group, disse: "Estamos entusiasmados em lançar esta campanha global. A tecnologia de exploração espacial está crescendo vertiginosamente, e queremos dar a uma pessoa de sorte a oportunidade única de toda uma vida. Acreditamos que o conceito de espaço está alinhado com a nossa visão global de dar a todos a oportunidade de acessar o impossível."

Além do grande sorteio, a Huobi Global lançará uma série de promoções on-line que distribuirá milhões de dólares em prêmios.

Siga nossa hashtag #HuobiTurns8 no Instagram, Twitter e outras redes de mídia social para acompanhar os últimos anúncios.

Sobre o Huobi Group

Como uma empresa líder mundial no setor de blockchain, o Huobi Group foi fundado em 2013 com a missão de fazer avanços em tecnologia de blockchain central e tecnologia de blockchain de integração com outros setores. O Huobi Group expandiu para blockchains públicos, negociação de ativos digitais, carteiras, piscinas de mineração, investimentos proprietários, incubação, pesquisa de ativos digitais e muito mais. O Huobi Group estabeleceu um ecossistema global do setor de economia digital ao investir em mais de 60 no setor de blockchain.

FONTE Huobi Group

