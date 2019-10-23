高端假髮製造商Lustro Hair發佈新的產品線

達拉斯2019年10月23日 /美通社/ -- 著名的100%人類頭髮產品供應商 Lustro Hair 通過推出最新產品線，加強其在假髮行業中的地位。該高端假髮製造商推出了高密度蕾絲假髮和手編髮束系列，旨在提升其已有的高品質標准。

Lustro Hair行政總裁Lucas Lu博士表示：「相對於其它假髮品牌的產品，我們的高密度假髮能夠提供獨一無二的優勢。這是由於我們所用的蕾絲基本上看不見，透氣性良好，易於安裝，能夠實現零脫落，並能帶來最佳的佩戴體驗。」

Lustro的高密度蕾絲非常薄，通風性能良好，這意味著它能夠緊貼用戶的皮膚，最大限度地遮蓋用戶的真實頭皮。Lustro的高密度蕾絲是正宗的瑞士蕾絲，由皇家蕾絲材料製成，這賦予其更輕、更軟和更精美的感覺，同時顯得比一般蕾絲要更加透明。這還能讓Lustro的高密度蕾絲與皮膚難以區分開來，以更加完美的方式進行協調，幫助隱藏髮際線。

Lustro的首席品牌大使Jasmine Worlds說：「憑藉這個新的產品線，我們能夠為佩戴者帶來奢華的假髮體驗。我個人嘗試過新產品，其最為突出的優點是，蕾絲能夠不讓人看到明顯的髮結。」

高密度蕾絲產品線擁有以下產品優勢：

透氣性、舒適度和可持續性非常出色

佩戴簡便

適合多種髮型

採用純瑞士蕾絲

與此同時，新的手編髮束也擁有以下特征：

手工編織微髮簾

更薄，但是更強韌，擁有完美的松軟質地

憑藉開發這些新產品，Lustro Hair繼續展現其對於在人類頭髮製作領域取得領先地位的承諾。該公司現在還在推進其關於改進假髮製作技術的計劃。

想要觀看產品，或是了解天生具備透明度的Lustro Hair的詳情，請瀏覽 lustrohair.com 。

Lustro Hair簡介

在Lustro，我們努力幫助強化我們客戶的自然之美 -- 這種美為他們所獨有，而且值得他們為之慶賀。我們只想找出天然人類頭髮產品中的佼佼者，並藉此讓客戶能夠保持和改善他們的個人髮型。我們認為髮型和技術可以攜手前進。我們的優質假髮、卷髮和接髮在佩戴時，兼具舒適和時尚這兩大特性。在一個以產品信譽不佳而聞名的行業中，我們堅持每次都全面地追求品質、一致性和透明度。請在 lustrohair.com 上找到您今天的髮型吧。

傳媒聯繫人： Mark Brinkerhoff

電話：(817)-681-5739

電郵： contact@lustrohair.com

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