Gao Jifan, presidente da Trina Solar: construindo um novo ecossistema na nova era, módulos tipo N alcançando um ponto crítico de relação custo-benefício

XANGAI, 16 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Gao Jifan, presidente da Trina Solar, fornecedora global de soluções de energia inteligente e fotovoltaica, informou a seus pares globais sobre a maneira como ele vê o setor se dirigir no início de dezembro.

Gao falou sobre a tendência da tecnologia tipo N, o alto valor das células e módulos solares i-TOPCon tipo N de 210 mm, o valor da cadeia e ecologia do setor e as maneiras pelas quais os fabricantes chineses de energia fotovoltaica podem permanecer competitivos.

Apresentamos à seguir um resumo do que Gao contou à conferência.

Tendência industrial: a industrialização de módulos de alta eficiência do tipo N tomou forma

À medida que o setor fotovoltaico continua seu caminho de atualização constante, a PERC está se aproximando dos limites superiores em eficiência, e o setor está mostrando uma clara preferência pelos módulos do tipo N. Podemos dizer com confiança que, nos próximos três a cinco anos, a tecnologia do tipo N substituirá o tipo P no domínio dos módulos de alta eficiência. De fato, a industrialização de módulos tipo N já está bem e verdadeiramente em andamento. Atualmente, as células do tipo N de 210 mm produzidas em massa alcançam uma eficiência média de conversão de mais de 25%, e aquelas com uma taxa de 26% em breve estarão em produção em massa.

Este ano, nossos 595W, 690W e outros produtos tipo N de 210 mm fizeram sua estreia globalmente, com potência 75W maior e LCOE 1,5% menor do que os equivalentes no mercado. É provável que tenhamos módulos superiores a 700W em um futuro próximo.

Tecnologia fotovoltaica: os usuários precisam estar sempre à frente e no centro

Dois princípios são fundamentais no desenvolvimento da tecnologia fotovoltaica:

O primeiro é o valor do cliente. Nesse aspecto, o LCOE é uma consideração altamente importante. Os custos de BOS variam em diferentes países, e isso produz diferentes demandas dos clientes. Fornecemos produtos de acordo com suas necessidades.

O segundo é o valor da cadeia do setor. Para a tecnologia Vertex existente de 210 mm baseada na tecnologia PERC e a futura tecnologia tipo N de 210 mm, a chave para a industrialização está na cadeia integrada do setor. Isso varia de matérias-primas a equipamentos acabados e, particularmente, quando se trata de requisitos mais elevados, as técnicas utilizadas na produção de wafers, materiais de silício, máquinas e outros equipamentos são fundamentais.

Os módulos de alta eficiência do tipo N podem ser usados primeiro no mercado com custos deBOS mais altos para ajudar a maximizar o valor do cliente.

Um ecossistema coordenativo ajuda a tecnologia do tipo N a atingir um ponto crítico de relação custo-benefício

A industrialização da tecnologia tipo N não depende simplesmente dos próprios módulos, mas é o resultado do cultivo e desenvolvimento de toda a ecologia da cadeia industrial. As células i-TOPCon do tipo N assumiram a liderança em capacidade de produto por sua relação custo-benefício geral, algo que os clientes apreciam. Uma vez que a nova tecnologia de célula tipo N tem requisitos mais altos para wafers de silício cristalino, materiais de silício, wafers de silício mais finos e longevidade dos módulos, a cadeia da indústria precisa ser bem integrada e melhor coordenada entre os segmentos para oferecer mais benefícios a todas as partes.

A compatibilidade da avançada plataforma de tecnologia tipo N de 210 mm facilitará isso. Os equipamentos novos e existentes poderão ser conectados e atualizados, o que é importante para os fabricantes, bem como para os clientes.

Colaboração e abertura o caminho para um mundo de carbono zero

A energia fotovoltaica desempenha um papel importante na transformação energética e na neutralidade do carbono. A busca por uma maior segurança na cadeia de suprimentos está recebendo prioridade em muitos países. A localização e a globalização do setor fotovoltaico em todo o mundo se tornará simultaneamente uma tendência importante, afetando o progresso do setor global de novas energias.

Uma forma de lidar com um mundo de incertezas e mudanças constantes é a abertura e a cooperação, e isso é algo que a Trina Solar procura. Após 25 anos de dedicação, ela também continuará a se esforçar para desenvolver produtos de maior valor, oferecer melhores soluções e trabalhar com parceiros globais para poder construir uma ecologia fotovoltaica completa e bem desenvolvida e liderar o mundo na obtenção da neutralidade de carbono.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

SOURCE Trina Solar Co., Ltd