GardaWorld lance le tableau de bord de sécurité amélioré Crisis24 : vos données internationales actuelles et confirmées de source sûre

GardaWorld, la plus importante société privée de solutions métier et de services de sécurité au monde, a le plaisir d'annoncer une alliance stratégique avec IHS Markit (Nasdaq: INFO), leader mondial de l'offre d'informations, d'analyses et de solutions critiques. Les prévisions en matière de risque-pays qu'établit IHS Markit en s'appuyant sur le renseignement viennent étoffer les informations tactiques et stratégiques accessibles depuis le tableau de bord numérique de diffusion Crisis24 de GardaWorld.

« Informer, protéger et assister ses clients, telle est la mission de GardaWorld. Dans un monde submergé par les « fake news », nos clients doivent pouvoir se fier à des informations actuelles confirmées pour prendre des décisions éclairées. Associant les analyses solides du risque-pays produites par IHS Markit et le contenu élaboré par nos équipes d'analystes, Crisis24, notre plateforme de diffusion de données de sécurité et d'évaluation des risques, est l'une des plus complètes et des plus efficaces du marché », a déclaré Oliver Westmacott, président et directeur d'exploitation de GardaWorld Security Services, International.

Lancé au 2[e] semestre 2017, le site garda.com enregistre près d'un demi-million de visiteurs par mois. Le trafic passe principalement par Crisis24, qui diffuse des informations de sécurité fiables et confirmées, actualisées en temps réel et accessibles à tout moment. Le tableau de bord public garda.com/crisis24 permet de consulter des bulletins personnalisables d'informations en temps réel. Le tableau de bord Crisis24 présente également plus de 200 rapports d'évaluation du risque-pays régulièrement actualisés, qui constituent une aide précieuse pour les voyageurs et les sociétés exerçant leurs activités à l'étranger. Ces rapports détaillés sont élaborés en partenariat avec IHS Markit, leader du marché de l'analyse et de la prévision du risque-pays. Les experts d'IHS Markit complètent les rapports-pays de Crisis24 par des analyses des risques, incorporant plus précisément une synthèse et une perspective opérationnelle, ainsi qu'une vue d'ensemble des activités terroristes, des risques de guerre et de la stabilité sociale. L'équipe Crisis24 propose une évaluation approfondie des risques sanitaires et naturels, une présentation des transports et d'autres informations pratiques sur le voyage.

« La complémentarité de GardaWorld et d'IHS Markit est évidente. Les services de sécurité tactique et opérationnelle de GardaWorld enrichissent notre offre de veille stratégique innovante sur un large éventail de risques-pays », déclare Zbyszko Tabernacki, directeur général adjoint, risque économique et pays, IHS Markit. « Cette alliance, dans l'esprit de celles que forme IHS Markit avec d'importants fournisseurs de solutions du monde entier, permettra une évolutivité et une connectivité dont bénéficieront nos clients. »

« GardaWorld vise à devenir un leader mondial de la diffusion d'informations de sécurité et d'analyse de risques fiables. Notre alliance avec IHS Markit augmente nos chances d'atteindre cet objectif. Nos clients disposent maintenant d'outils supplémentaires pour détecter les menaces, prendre des décisions éclairées et se protéger », ajoute Oliver Westmacott.

L'alliance avec IHS Markit s'accorde parfaitement avec le programme Sécurité des voyageurs de GardaWorld, qui aide les sociétés tenues d'assurer la sécurité de leurs collaborateurs en déplacement à l'étranger. Les trois composantes du programme, renseignement, surveillance et protection, permettent d'avertir les voyageurs des risques possibles et de les aider à accéder à différentes ressources en cas de problème.

GardaWorld est la plus importante société privée de services de sécurité au monde. Elle propose des services de transport de valeurs, des solutions de sécurité physique et spécialisée, et grâce à son portail Crisis24, permet la diffusion d'informations confirmées relatives à la sécurité internationale. Partenaire privilégié de sociétés privées, de gouvernements, d'organisations humanitaires et de multinationales dont le personnel est déployé aux quatre coins du monde, GardaWorld emploie plus de 65 000 professionnels hautement qualifiés et investis au service d'une clientèle diverse en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Dans le monde complexe où nous vivons, notre réputation repose sur la qualité de nos services, ainsi que sur le dévouement et l'intégrité de nos employés.

