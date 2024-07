GardaWorld unterzeichnet verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von OnSolve und schafft mit Crisis24 das fortschrittlichste und umfassendste Risikomanagement-Angebot der Branche

Crisis24 erweitert sein bestehendes Angebot an SaaS-basierten Risikomanagementlösungen um umfassende Massenkommunikationsfähigkeiten

Erweitert die Innovationsfähigkeit im Risikomanagement durch Produktentwicklung und Software-Engineering

Kunden profitieren von einem stärker integrierten Angebot für Krisenmanagement und Massenkommunikation

MONTREAL, 17. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Garda World Security Corporation („GardaWorld" oder „das Unternehmen"), ein Unternehmen, das sich auf den Aufbau globaler Marktführer in den Bereichen Sicherheitsdienstleistungen, KI-gestützte Sicherheitstechnologie, integriertes Risikomanagement und Lösungen zur Bargeldautomation konzentriert, gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme des Geschäfts von OnSolve, LLC („OnSolve"), einem führenden Anbieter für das Management kritischer Ereignisse, einschließlich Risikowarnungen, Massenkommunikation, Vorfallmanagement und Lösungen für das Reiserisikomanagement für Unternehmenskunden, kleine und mittelständische Unternehmen und Regierungsbehörden, getroffen hat.

GardaWorld geht davon aus, dass OnSolve mit Crisis24, einer weltweit KI-basierten Plattform für integriertes Risikomanagement, zusammenarbeiten wird. Crisis24, ein Pionier in der Kombination von menschlicher und KI-basierter Analyse und Expertise, um relevante, hyperlokale und Echtzeit-Risikomanagementlösungen zu entwickeln, wird mit der OnSolve-Plattform integrieren, um seine umfassenden Fähigkeiten zur Antizipation, Vorbereitung und Reaktion auf eine breite Palette von Risiken und kritischen Ereignissen zu verbessern und so die Widerstandsfähigkeit und Sicherheit seiner Kundenorganisationen zu erhöhen.

„Unser Crisis24-Geschäft ist dafür bekannt, dass es führenden Organisationen, bahnbrechenden Marken und einflussreichen Einzelpersonen ermöglicht, mit Zuversicht zu handeln. In einer immer komplexer werdenden Welt ist Crisis24 ein weltweit führender Anbieter für umfassendes Risikomanagement und Schutz. Unsere branchenführenden SaaS-Plattformen bieten den besten Unternehmen der Welt organisatorische Widerstandsfähigkeit und ermöglichen es ihnen, auch bei disruptiven Ereignissen erfolgreich zu sein", sagt Stephan Crétier, Gründer, Präsident und CEO von GardaWorld.

„Zusammen mit den bestehenden Crisis24-Plattformen für das Management kritischer Ereignisse, TopoONE by Crisis24 und Crisis24 Horizon, und der OnSolve-Plattform kann Crisis24 die fortschrittlichsten und umfassendsten Risikomanagementdienste der Branche anbieten, die Organisationen und Unternehmen auf der ganzen Welt mehr Widerstandsfähigkeit und Sicherheit bieten", so Crétier weiter.

„Der Zusammenschluss mit Crisis24 ist eine natürliche Ergänzung für OnSolve. Gemeinsam werden wir die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit weltweit weiter stärken. Die globale Präsenz von Crisis24, insbesondere bei den einflussreichsten Unternehmen und Personen der Welt, und ihr tiefes Verständnis von Risikomanagement stellen sicher, dass unsere Teams unsere preisgekrönte Technologieplattform weiterentwickeln, unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten und gleichzeitig neue Segmente und Märkte erschließen werden", sagt Mark Herrington, CEO von OnSolve.

OnSolve beschäftigt rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den USA, Großbritannien und Indien. Die Transaktion wird voraussichtlich vor Ende des dritten en Quartals des Geschäftsjahres 2025 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Informationen zu Garda World Security Corporation

GardaWorld ist ein unternehmerisch orientierter Konzern, der weltweit führend in den Bereichen Sicherheitsdienstleistungen, KI-gestützte Sicherheitstechnologien, integriertes Risikomanagement und Bargeldautomatisierungslösungen ist. Er beschäftigt mehr als 132.000 hochqualifizierte und engagierte Fachkräfte auf der ganzen Welt. Die weltweit tätigen Unternehmen von GardaWorld werden von einer beständigen Unternehmenskultur und den Grundwerten Integrität, Wachsamkeit, Vertrauen und Respekt getragen und bieten ausgefeilte, maßgeschneiderte Sicherheits- und Technologielösungen im Rahmen enger Partnerschaften und einer durchgängig erstklassigen Serviceleistung. Sicherheit ist für die organisatorische Stabilität von Unternehmen und den Schutz von Gemeinschaften von entscheidender Bedeutung. Deshalb setzt sich GardaWorld für eine tadellose Unternehmensführung, professionelle Betreuung und das Wohlergehen aller ein. Dank eines hervorragenden Rufs sind die Unternehmen von GardaWorld seit langem die bevorzugten Sicherheitspartner einiger der bekanntesten Marken, einflussreicher Einzelpersonen, Fortune 500-Unternehmen und Regierungen. Weitere Informationen finden Sie unter gardaworld.com.



Informationen zu Crisis24

Crisis24, ist eine globale, KI-basierte Plattform für das Management von Reiserisiken, Massenkommunikation, kritischen Ereignissen, Krisensicherheitsberatung und Personenschutz, einschließlich eines globalen medizinischen Concierge-Service, der es führenden Organisationen, Marken und einflussreichen Personen ermöglicht, in einer unsicheren Welt mit Zuversicht zu agieren. Mit unseren eigenen KI-gestützten SaaS-Technologien, unseren hochmodernen globalen Einsatzzentralen und dem weltweit größten Team von Nachrichtenanalysten im privaten Sektor sind wir der bevorzugte Partner von Fortune-500-Unternehmen und bieten medizinische, Sicherheits-, Krisenreaktions- und Beratungsdienste sowie lokale Einblicke und globale Perspektiven. Mit einer einzigartigen, integrierten und skalierbaren Plattform verfügt Crisis24 über ein konkurrenzloses Finanzprofil, das höhere Investitionen in Technologie ermöglicht als andere Unternehmen der Branche. Weitere Informationen finden Sie unter: crisis24.com.

Information zu OnSolve

OnSolve® ist ein führender Anbieter von Lösungen für das Management kritischer Ereignisse, die physische Bedrohungen proaktiv mindern und es Organisationen ermöglichen, in Krisensituationen flexibel zu bleiben. Die OnSolve-Plattform nutzt die vertrauenswürdigste Expertise und zuverlässige KI-basierte Risiko-, Kommunikations- und Ereignismanagement-Technologie, um Unternehmen, KMUs und alle Regierungsebenen in die Lage zu versetzen, physische Bedrohungen, die Menschen, Orte und Eigentum betreffen, zu erkennen, zu antizipieren und zu entschärfen. Mit Milliarden von jährlich verschickten Warnmeldungen und bewährter Unterstützung sowohl für den öffentlichen als auch den privaten Sektor, wird OnSolve von Tausenden von Unternehmen eingesetzt, um Leben zu retten, Gemeinschaften zu schützen, kritische Infrastrukturen zu sichern und den Organisationen, die unsere Wirtschaft antreiben, Flexibilität zu verleihen.

