Gardenscapes de Playrix s'associe à Aptoide pour une expansion mondiale

LISBONNE, Portugal, 2 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Catappult, la plateforme de distribution et de monétisation de jeux alternatifs leader sur le marché, créée par Aptoide et Digital Turbine, a annoncé aujourd'hui qu'elle accueillera en octobre Gardenscapes, le célèbre jeu de puzzle match-3 de Playrix. Ce partenariat permettra à Gardenscapes d'atteindre un public encore plus large et de renforcer sa base de joueurs sur les marchés nouveaux et existants.

« Nous sommes ravis de nous associer à Catappult pour offrir Gardenscapes à encore plus de joueurs dans le monde entier », a déclaré Victoria Kuleshova, directrice du développement commercial chez Playrix. « Catappult a fait ses preuves en matière d'aide au développement et au succès des jeux mobiles. Nous sommes convaincus que ce partenariat nous aidera à hisser Gardenscapes à un niveau supérieur ».

Une alliance stratégique pour une portée mondiale

Gardenscapes est un phénomène mondial, qui compte plus de 100 millions de téléchargements dans le monde entier et a remporté de nombreux prix. Le jeu a été salué pour son expérience de jeu addictive, ses visuels époustouflants et son histoire réconfortante.

« S'associer à Playrix pour amener Gardenscapes sur la plateforme Catappult d'Aptoide est une opportunité passionnante pour nous tous », a déclaré Paulo Trezentos, PDG d'Aptoide. « Gardenscapes est l'un des jeux mobiles les plus populaires au monde et nous sommes convaincus qu'il connaîtra un énorme succès sur Catappult. Nous nous engageons à aider Playrix à faire de Gardenscapes un phénomène mondial encore plus important. »

Un portefeuille unique de partenaires et de services

La force unique d'Aptoide réside dans ses alliances stratégiques, dont GamesHub, un environnement soigneusement conçu pour la découverte d'applications haut de gamme, créé en partenariat avec Digital Turbine, constitue une autre étape importante. L'objectif de GamesHub est de se retrouver sur 80 à 100 millions d'appareils américains d'opérateurs tels que Verizon, USCellular, Tracfone, Cricket et BLU US d'ici la fin de l'année 2023.

En outre, grâce aux meilleurs systèmes anti-fraude du secteur, l'intégration d'AppCoins Wallet offre aux développeurs un environnement sécurisé et transparent, leur permettant de se concentrer sur la création des meilleurs jeux. L'assistance d'AppCoins Wallet profite aux développeurs dans la mesure où elle améliore la monétisation, promeut l'innovation et la confiance mutuelle et, bien sûr, améliore l'expérience générale de l'utilisateur.

Un partenariat important

La nouvelle intégration permettra à Gardenscapes d'accéder au réseau mondial inégalé de magasins d'applications de Catappult, et lui fournira une série de services comprenant l'acquisition d'utilisateurs, le marketing, la localisation et l'assistance à la clientèle.

« L'intégration de Gardenscapes à Catappult est une nouvelle importante pour l'industrie des jeux mobiles », a déclaré Álvaro Pinto, directeur de l'exploitation d'Aptoide. « Cela montre que deux des principales sociétés de jeux mobiles travaillent ensemble pour atteindre un public plus large et développer leurs activités. Nous sommes ravis de faire partie de cet important partenariat. »

L'essor de la distribution de jeux alternatifs

L'intégration de Gardenscapes représente un partenariat entre deux leaders mondiaux du secteur des jeux mobiles. Playrix est le développeur de certains des jeux mobiles les plus populaires, notamment Gardenscapes, Homescapes et Fishdom. En tant que première plateforme de distribution de jeux alternatifs, Catappult est le partenaire idéal des développeurs et des éditeurs pour lancer, développer et étendre leurs jeux.

Le partenariat entre Catappult et Playrix est également un signe de l'importance croissante du marché de la distribution de jeux alternatifs. Les plateformes de distribution de jeux alternatifs offrent aux développeurs un moyen d'atteindre et de monétiser leurs jeux en dehors des magasins d'applications traditionnels. Cet aspect devient de plus en plus important à mesure que les magasins d'applications sont de plus en plus saturés et compétitifs.

À propos de Catappult

Mise au point par Aptoide et Digital Turbine, Catappult est la principale plateforme de distribution et de monétisation de jeux mobiles alternatifs. Avec plus de 430 millions d'utilisateurs, elle met en relation les développeurs avec plus de 10 magasins d'applications alternatifs dans le monde entier , rationalisant la distribution, la promotion et la monétisation. Offrant l'intégration la plus simple et les services complets de l'industrie, comme l'acquisition d'utilisateurs, le marketing, la localisation et l'assistance, Catappult permet aux développeurs de réussir. L'innovation et l'expérience utilisateur sont au cœur de la mission de Catappult de façonner l'avenir du secteur des jeux mobiles.

Pour en savoir plus sur Catappult et ses services, rendez-vous sur le site www.catappult.io .

