Garnier est officiellement approuvé par Cruelty Free International

Michelle Thew, PDG de Cruelty Free International "Garnier est une marque mondiale que nous connaissons tous. Travailler avec elle pour la déclarer officiellement approuvée dans le cadre du programme international Leaping Bunny est une étape importante. Il aura fallu plusieurs mois à Garnier pour examiner scrupuleusement chaque fournisseur et obtenir la certification ».

Leaping Bunny exige des marques de pouvoir auditer l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement, y compris chaque matière première et ingrédient individuel pour vérifier la conformité aux critères très exigeants de leur Charte. L'approbation doit être accordée à tous les produits finis d'une marque -les produits ou articles individuels ne pouvant pas être approuvés séparément.

Pour Garnier, il s'agissait d'obtenir cette certification pour plus de 500 fournisseurs sur plus de 3 000 ingrédients différents, dans le monde entier. Pendant de nombreux mois, Garnier et Cruelty Free International ont travaillé ensemble pour obtenir cette preuve et s'assurer que chaque produit du portefeuille mondial de Garnier puisse afficher officiellement le logo Leaping Bunny de Cruelty Free International - reconnue universellement pour lutter contre les tests sur les animaux dans le monde. Ce processus rigoureux permet aux consommateurs d'acheter des produits Garnier en toute confiance, sachant qu'ils répondent aux critères stricts de Leaping Bunny.

Adrien Koskas, Directeur Général International de Garnier "Garnier s'est engagé pour un monde sans test sur animaux depuis 1989. Être officiellement approuvé par Cruelty Free International dans le cadre du programme Leaping Bunny est une étape importante et a toujours fait partie de notre mission Green Beauty. Aujourd'hui, Garnier fait un pas de plus pour devenir une marque pleinement engagée, durable, transparente, offrant la Green Beauty à tous."

Cette annonce de Garnier marque le début d'une année historique pour la marque. En 2020, Garnier a annoncé son initiative Green Beauty, une approche de développement durable sur tout le cycle de développement du produit, consistant à transformer chaque étape de sa chaîne de valeur et à réduire considérablement son impact environnemental.

Plus d'informations sur la Green Beauty ici : https://www.garnier.fr/nos-engagements/green-beauty

Cette annonce s'accompagne de plusieurs innovations durables. Chaque nouveau produit incarne les engagements Green Beauty de la marque, et tous sont maintenant officiellement approuvés par Cruelty Free International dans le cadre du programme Leaping Bunny :

Les disques démaquillants réutilisables Garnier SkinActive

Le shampooing solide Garnier Ultra Doux

Le shampooing et après-shampooing Garnier Fructis : maintenant en flacons recyclables composés à 100 % de plastique recyclé.

NOTES

Chiffres clés de Garnier :

1 ère marque naturelle au monde (source : Euromonitor 2019)

marque naturelle au monde (source : Euromonitor 2019) Vendue dans 64 pays

Principaux objectifs pour 2025 :

- Zéro plastique vierge, soit une économie de 37 000 tonnes de plastique vierge par an.

- Des sites industriels neutres en carbone, avec 38 596 tonnes d'équivalent CO 2 déjà économisées grâce à l'utilisation accrue d'énergies renouvelables.

- 100 % d'emballages plastiques recyclables, réutilisables et compostables d'ici 2025.

N.B. Le rapport d'avancement sur le développement durable de Garnier contient un compte rendu complet de ses engagements et de ses objectifs. Vous pouvez vous y référer pour obtenir tous les détails et informations des experts, ainsi qu'une feuille de route du développement durable de maintenant à 2025.

À propos de Garnier :

Garnier est une marque de produits de beauté mondiale, accessible à tous, dont l'ambition est de devenir la première marque de beauté durable et naturelle du marché de grande distribution. Depuis 1904, Garnier propose des produits cosmétiques innovants et efficaces, inspirés et enrichis par la nature. Naturelle, accessible et durable, la marque Garnier s'appuie sur l'expertise de ses marques filles : Ultra Doux, Fructis, Garnier Bio, Skinactive, Ambre Solaire. Plus d'informations sur https://www.garnier.fr.

À propos de Cruelty Free International :

Cruelty Free International milite pour l'abolition des expérimentations sur les animaux dans le monde. Leur équipe engagée est composée de spécialistes dans leurs domaines, mêlant campagnes primées, mobilisation politique, expertise scientifique et juridique, et responsabilité d'entreprise. Ces derniers ont pour mission d'informer et mobiliser les personnes dans le monde entier à respecter et à protéger les animaux, et d'inciter les décideurs à changer leurs méthodes pour le bien-être animal, et défendre une science meilleure et une vie sans cruauté.

