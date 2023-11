Gartner anuncia principais tendências de Fusões e Aquisições para 2024

Novo foco em Inteligência Artificial deve impulsionar negociações no próximo ano

SAO PAULO, 28 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- O Gartner, líder mundial em pesquisa e aconselhamento para empresas, apresenta as principais tendências em Fusões e Aquisições (M&A) para 2024. Elas incluem desbloquear oportunidades negócios envolvendo tecnologia em meio à ambiguidade macroeconômica; utilizar Inteligência Artificial (IA) para aprimorar processos de Fusões e Aquisições; adquirir negócios baseados em Inteligência Artificial; e navegar por um ambiente regulatório cada vez mais complexo.

"A atividade global de fusões e aquisições continua sua marcha descendente desde os níveis recordes em 2021, com uma queda de 50% desde o momento de pico", afirma Mark Carroll, Vice-Presidente e Analista do Gartner. "Desafios macroeconômicos e regulatórios reforçam essa tendência, mas um renovado foco em tecnologia, especialmente em Inteligência Artificial (IA), oferece ventos favoráveis para que executivos reingressem de maneira significativa no mercado de fusões e aquisições no próximo ano", diz.

"As Fusões e Aquisições permanecem sendo um motor de crescimento para a maioria das empresas. Por isso, o sucesso no próximo ano dependerá cada vez mais de como os executivos irão lidar com essas tendências de mercado", afirma Chris Ganly, Vice-Presidente e Gerente de Equipe do Gartner. "Alcançar o sucesso com Fusões e Aquisições significará posicionar as empresas para a liderança de mercado por muitos anos."

Para o Gartner, as principais tendencias de M&A são:

Tendência 1: Ambiguidade Macroeconômica Desbloqueia Oportunidades em Tecnologia de Fusões e Aquisições: Segundo o Gartner, a ambiguidade macroeconômica persistirá em 2024, com sinais mistos, de positivos a negativos, distorcendo as expectativas sobre inflação, recessão, emprego, custo de capital, confiança empresarial e dos consumidores. Empresas de tecnologia startups anteriormente caras terão dificuldade em levantar sua próxima rodada de financiamento de risco e buscarão alternativas, incluindo serem adquiridas por compradores estratégicos. O Gartner recomenda que companhias bem capitalizadas aproveitem o momento buscando aquisições de empresas menores, focadas em tecnologia (techquisitions) e com avaliações mais baixas, tendo, portanto, menos acesso a financiamentos e a condições econômicas mais claras.

Tendência 2: Uso de Inteligência Artificial Melhorará o Processo de Fusões e Aquisições: O Gartner afirma que o uso de Inteligência Artificial terá um impacto profundo na melhoria da velocidade, eficiência e desempenho geral dos processos de Fusões e Aquisições. No entanto, os detalhes de como ou onde a tecnologia será usada estão surgindo para identificar o que é prático agora versus as possibilidades de longo prazo. O Gartner recomenda aplicar a Inteligência Artificial primeiro dentro dos processos internos de Fusões e Aquisições, desenvolvendo e testando casos de uso diversos. Em particular, a análise de contratos é uma aplicação impactante para usar a Inteligência Artificial e melhorar atividades relacionadas a negociações de cartas de intenção (LOI), diligência de contratos, acordos definitivos, negociações de TSA, renovações e integração de contratos.

Tendência 3: Estratégia de Inteligência Artificial Exigirá Novas Abordagens para Adquirir Empresas Baseadas em Tecnologia: Embora Fusões e Aquisições de empresas baseadas em Inteligência Artificial ainda não sejam uma tendência para muitas companhias, o Gartner destaca que o foco empresarial nessa tecnologia levará a uma onda de atividade de negócios em 2024. De acordo com a Pesquisa de CEOs do Gartner em 2023, a Inteligência Artificial foi identificada como a principal tecnologia disruptiva a impactar as indústrias. O Gartner recomenda que a aquisição de empresas de Inteligência Artificial seja uma prioridade em todas as estratégias de negócios em 2024. Aqueles que não têm as habilidades ou horizonte de tempo para construir capacidades por conta própria podem recorrer a Fusões e Aquisições para obter rápido acesso à tecnologia.

Tendência 4: Aumento da Fiscalização Regulatória Dificultará Grandes Atividades de Fusões e Aquisições: A fiscalização regulatória de negócios de Fusões e Aquisições, especialmente por motivos anticoncorrenciais e segurança nacional, está aumentando e continuará sendo um fator importante, podendo dificultar grandes negócios em 2024, segundo o Gartner. No entanto, essa tendência deve incentivar muitos negócios de Fusões e Aquisições menores e mais diversificados na indústria, o que pode criar uma vantagem competitiva. "A fiscalização regulatória mais rigorosa, que pode ter um efeito inibidor em transações de Fusões e Aquisições de grande porte, também pode criar uma oportunidade competitiva para empresas mais bem posicionadas e um maior volume de negócios menores", afirma Ganly. "Para aqueles focados em negócios maiores, é importante adotar uma abordagem mais proativa junto aos órgãos reguladores no próximo ano."

