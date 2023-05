Gartner anuncia quatro tendências que vão moldar o futuro de Nuvem, Data Center e Edge Computing

SÃO PAULO, 26 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- O Gartner, líder mundial em pesquisa e aconselhamento para empresas, anuncia quatro tendências que vão impactar Cloud, Data Center e Infraestrutura de Edge em 2023 à medida que as equipes de Infraestrutura e Operações (I&O) se articulam para oferecer suporte a tecnologias mais modernas e a novas formas de trabalhar durante um ano de incerteza econômica.

No clima econômico atual, o maior problema que as empresas enfrentarão durante 2023 pode não ser a infraestrutura de TI. As equipes de I&O devem ser afetadas por forças econômicas e geopolíticas, tendo um papel vital a desempenhar na melhoria dos negócios.

"Este não será um ano para realizar grandes ambições, mas marca um momento para reorientar, reequipar e repensar a infraestrutura empresarial. Em toda crise temos sempre uma oportunidade e, neste caso, existe a chance de fazer mudanças positivas que podem estar atrasadas", afirma Paul Delory, Vice-presidente e Analista do Gartner.

De acordo com o Gartner, as quatro principais tendências de Nuvem, Data Center e Infraestrutura de Edge são:

1) Equipes devem otimizar e reestruturar a Infraestrutura de Nuvem: O uso de Nuvem Pública é quase universal, mas muitas implantações são Ad Hoc e mal implementadas. As equipes de I&O têm a oportunidade este ano de revisitar as Infraestruturas de Nuvem montadas às pressas ou mal arquitetadas para torná-las mais eficientes, resilientes e econômicas. O foco da reestruturação da Infraestrutura de Nuvem deve estar na otimização de custos, eliminando plataformas redundantes, sobrecarregadas ou não utilizadas. As empresas devem se preparar para construírem resiliência de negócios em vez de redundância de nível de serviço e usá-la para modernizar a infraestrutura e a forma de mitigar interrupções na cadeia de suprimentos. De acordo com o Gartner, 65% das cargas de trabalho de aplicativos estarão otimizadas ou prontas para ambientes em Nuvem até 2027, contra 45% registrado em 2022.

2) Novas arquiteturas de aplicativos exigirão novos tipos de infraestrutura: As equipes de I&O são continuamente desafiadas a atender novas e crescentes demandas com diferentes tipos de infraestrutura, incluindo de tecnologia Edge para casos de uso intensivo de dados, arquiteturas que não se encaixam no conceito de x86 para cargas de trabalho especializadas, arquiteturas de borda sem servidores e serviços móveis 5G. O Gartner prevê que 15% das cargas de trabalho de produção local serão executadas em contêineres até 2026, enquanto dados atuais de 2022 mostram apenas 5%. Os profissionais de I&O devem avaliar as opções alternativas com cuidado, concentrando-se em sua capacidade de gerenciar, integrar e transformar diante das restrições de tempo, talento e recursos. "Não volte para métodos ou soluções tradicionais apenas porque funcionaram bem no passado", diz Delory. "Períodos desafiadores são tempos para inovar e encontrar novas soluções para atender às demandas dos negócios."

3) As equipes do Data Center devem adotar soluções de Nuvem: Os Data Centers estão encolhendo e migrando para fornecedores de plataformas. Isso combinado com novos modelos de serviços para infraestrutura física pode gerar modelos mais econômicos para a infraestrutura local. De acordo com o Gartner, 35% da infraestrutura dos Data Centers será gerenciada a partir de um plano de controle baseado em Nuvem até 2027, enquanto a cifra deste ano está em menos de 10%. Os profissionais responsáveis por I&O devem se concentrar este ano na construção de infraestrutura nativa de Nuvem dentro do Data Center, migrar cargas de trabalho de instalações próprias para outras opções; ou adotar modelos oferecidos como serviço para infraestrutura física.

4) Organizações bem-sucedidas devem fazer do crescimento de habilidades sua maior prioridade: A falta de habilidades continua sendo a maior barreira para as iniciativas de modernização da infraestrutura. Muitas organizações vão descobrir que não podem contratar talentos externos para preencher essas lacunas. Portanto, as organizações de TI não terão sucesso a menos que priorizem o crescimento orgânico das habilidades. Os líderes de I&O devem fazer do crescimento das habilidades de operações sua maior prioridade este ano. As empresas devem incentivar seus profissionais de I&O a assumirem novas funções como consultores especializados no assunto para equipes de desenvolvedores e unidades de negócios. O Gartner prevê que 60% das equipes de infraestrutura de Data Center terão habilidades relevantes em automação e Nuvem até 2027, contra 30% em 2022.

