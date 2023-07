Gartner anuncia que remessas mundiais de PCs caíram 16,6% no segundo trimestre deste ano

Estimativas preliminares mostram que o mercado de PCs na Europa cai pelo sexto trimestre consecutivo

SÃO PAULO, 18 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- O Gartner, líder mundial em pesquisa e aconselhamento para empresas, anuncia que remessas mundiais de PCs totalizaram 59,7 milhões de unidades no segundo trimestre de 2023 (2T23). Esses resultados preliminares indicam uma queda de 16,6% em comparação com o mesmo período do ano passado. Além disso, os números demonstram sinais iniciais de estabilização, incluindo crescimento sequencial em relação ao trimestre anterior.

"A taxa de declínio no mercado de PCs diminuiu, indicando que os volumes de remessa podem ter atingido seu ponto mais baixo", diz Mikako Kitagawa, analista e diretor do Gartner. "Houve progresso na redução dos estoques de PCs após mais de um ano de problemas, apoiado por um aumento gradual na demanda de computadores empresariais. O Gartner espera que os estoques se normalizem até o final de 2023 e estima que a demanda de PCs volte a crescer a partir de 2024".

Os principais fornecedores do mercado mundial de computadores permaneceram inalterados no segundo trimestre de 2023, com a Lenovo mantendo o primeiro lugar com 24% de participação no mercado.

Remessas de PCs para segundo trimestre de 2023 (2T23)

Estimativas mundiais preliminares em milhões de unidades

Empresa Remessas em

2T23 Participação de

mercado em 2T23 Remessas 2T22 Participação de mercado 2T22 Crescimento ano a ano - 2T23 - 2T22 Lenovo 14,31 24,0 % 18,07 25,3 % -20,8 % HP Inc. 13,45 22,5 % 13,56 19,0 % -0,9 % Dell 10,39 17,4 % 13,29 18,6 % -21,8 % Apple 5,2 8,9 % 5,30 7,4 % -0,3 % Acer 4,0 6,7 % 5,09 7,1 % -21,1 % ASUS 3,8 6,5 % 4,69 6,6 % -17,3 % Outros 8,29 13,9 % 11,48 16,1 % -27,8 % Total 59,65 100 % 71,51 100 % -16,6 %

Nota: os dados incluem desktops e laptops equipados com Windows, MacOS ou Chrome OS. Todos os dados são estimados com base em um estudo preliminar. As estimativas finais estarão sujeitas a alterações. As estatísticas são baseadas em remessas vendidas por terceiros. Os números podem não corresponder aos totais mostrados devido a arredondamentos. Fonte: Gartner (Julho 2023)

As remessas ano a ano da Lenovo caíram novamente neste trimestre, mas cresceram sequencialmente. Europa (EMEA) e Ásia-Pacífico foram regiões desafiadoras, mas a empresa teve apenas quedas moderadas na América Latina e na América do Norte.

As remessas de HP caíram apenas ligeiramente no segundo trimestre, encerrando uma série de quedas consecutivas de dois dígitos. Vendas de laptops cresceram modestamente, mas foram compensadas por um declínio nas remessas de desktops. O mercado de laptops dos EUA foi robusto para a HP, com crescimento de dois dígitos ano a ano.

A Dell exibiu seu quinto trimestre consecutivo de queda, com vendas baixas na maioria das regiões-chave. A Ásia-Pacífico foi o mercado mais desafiador também para a Dell, com as remessas diminuindo mais rapidamente do que a média regional. A Dell se saiu relativamente bem no mercado de desktops dos Estados Unidos, mantendo a posição de fornecedor líder.

"Os preços e a disponibilidade dos componentes de PC melhoraram drasticamente, ajudando a estabilizar a lucratividade dos fornecedores, apesar da pressão de preço para limpar o estoque", disse Kitagawa. "No entanto, à medida que o mercado de PCs começa a se recuperar e a demanda por componentes aumenta, as condições de preço favoráveis para memórias e SSD, que os fornecedores de PCs desfrutam, estão chegando ao fim."

Visão geral regional

O mercado de PCs dos Estados Unidos caiu 8,6% no segundo trimestre de 2023

Remessas de PCs para os Estados Unidos no segundo trimestre de 2023 (2T23)

Estimativas preliminares em milhões de unidades

Empresa Remessas em

2T23 Participação de

mercado em 2T23 Remessas 2T22 Participação de

mercado 2T22 Crescimento

ano a ano -

2T23 - 2T22 Dell 4,84 26.7 5,56 28.0 -12.9 HP Inc. 4,84 26.7 4,56 23.0 6.1 Lenovo 3,04 16.8 3,34 16.9 -9.2 Apple 2,42 13.3 2,49 12.6 -2.9 Acer 1,06 5.9 1,34 6.7 -20.3 ASUS 523 2.9 82 4.2 -36.7 Others 1,40 7.7 1,71 8.6 -18.1 Total 18,14 100.0 19,85 100.0 -8.6

Observações: os dados incluem desktops e laptops equipados com Windows, macOS ou Chrome OS. Todos os dados são estimados com base em um estudo preliminar. As estimativas finais estarão sujeitas a alterações. As estatísticas são baseadas em remessas vendidas por terceiros. Os números podem não corresponder aos totais mostrados devido a arredondamentos. Fonte: Gartner (Julho 2023)

A economia dos Estados Unidos estava relativamente estável, aliviando as preocupações entre os compradores de pequenas e médias empresas e gradualmente gerando demanda por PCs. Também houve uma atualização na demanda por Chromebooks de instituições educacionais, bem como laptops entre compradores do governo. No entanto, a demanda de PCs de consumo permaneceu fraca nos Estados Unidos.

O mercado de PC na EMEA caiu 14,6% ano a ano, marcando seu sexto trimestre consecutivo de declínio. A agitação política contínua, as pressões inflacionárias e os aumentos das taxas de juros continuaram a impactar a demanda por PCs.

"As perspectivas de negócios disruptivas estão limitando os gastos com PCs empresariais na EMEA, pois as empresas reduzem os orçamentos como uma estratégia de gerenciamento de custos", disse Kitagawa. "A confiança empresarial deve aumentar para influenciar os padrões de compra de PCs mais robustos. Enquanto isso, a demanda dos consumidores continua baixa, já que todas as faixas de renda são afetadas pelas pressões inflacionárias."

O mercado de PCs da Ásia-Pacífico também continuou a cair, diminuindo 26,9% ano a ano. O mercado de PCs está particularmente fraco na China devido à incerteza econômica e à baixa demanda dos consumidores, que contribuíram significativamente para os resultados da região.

A pesquisa do Gartner aponta resultados são preliminares. As estatísticas finais estarão disponíveis em breve para os clientes do programa Gartner's PC Quarterly Statistics Worldwide by Region, que oferece uma visão abrangente do mercado mundial de PCs para que as organizações consigam planejar, distribuir e realizar ações de vendas e marketing de forma assertiva.

