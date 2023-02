Gartner anuncia que remessas mundiais de PCs diminuíram 16,2% em 2022

Remessas de PCs no quatro trimestre de 2022 registram o maior declínio desde a década de 1990

SAO PAULO, 22 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Gartner, líder mundial em pesquisa e aconselhamento para empresas, anuncia nova pesquisa mundial sobre as remessas mundiais de computadores. Segundo os analistas, foram registradas um total de 65,3 milhões de unidades no quarto trimestre de 2022 (4T22), o que representa uma queda de 28,5% em relação ao mesmo período de 2021. Esse é o maior declínio trimestral na quantidade de remessas do setor desde que o Gartner começou a rastrear o cenário de PCs em meados da década de 1990. No total, em 2022, o mercado global de PCs atingiu 286,2 milhões de unidades, em uma queda de 16,2% em relação ao ano anterior.

"A antecipação de uma recessão global, o aumento da inflação e as taxas de juros mais altas tiveram um grande impacto na demanda de PCs", afirma Mikako Kitagawa, Analista e Diretor do Gartner. "Como muitos consumidores já têm PCs relativamente novos que foram comprados durante a pandemia, a falta de acessibilidade está substituindo qualquer motivação para comprar, fazendo com que a demanda por novos computadores caia para o nível mais baixo dos últimos anos."

"O segmento de PCs corporativos também está sendo impactado por uma desaceleração da economia", diz Kitagawa. "A demanda por computadores entre as empresas começou a cair no terceiro trimestre de 2022, mas o ambiente agora mudou da suavidade para a deterioração. Os compradores empresariais estão estendendo os ciclos de vida dos equipamentos e atrasando as compras, o que significa que o mercado provavelmente não voltará a crescer até 2024."

Simultaneamente, os níveis mais altos de estoque de PCs começaram a crescer no primeiro semestre de 2022 e se tornaram um gargalo para o mercado de computadores. A baixa oferta de equipamentos causada pela alta demanda e pelas interrupções na cadeia de suprimentos até 2021, rapidamente se transformou em excesso de oferta, uma vez que a demanda desacelerou rápida e significativamente.

Os três principais fornecedores no mercado mundial de PCs permaneceram inalterados no quarto trimestre de 2022, com a Lenovo mantendo o primeiro lugar em remessas.

Remessas de PCs no 4T22 – Estimativa do Gartner, em milhões de unidades

Fabricantes Remessas

4T22 Participação de

Mercado 4T22 Remessas

4T21 Participação de

Mercado 4T21 (%) Crescimento

4T22-4T21 (%) Lenovo 15,66 24,0 21,93 24,0 -28,6 HP Inc. 13,21 20,2 18,64 20,4 -29,1 Dell 10,88 16,7 17,28 18,9 -37,0 Apple 7,01 10,7 7,80 8,6 -10,2 ASUS 4,87 7,5 6,07 6,7 -19,8 Acer 3,58 5,5 6,10 6,7 -41,2 Outros 10,05 15,4 13,44 14,7 -25,3 Total 65,29 100 91,296 100 -28,5

Observações: os dados incluem desktops e notebooks equipados com Windows, macOS e Chrome OS. Todos os dados são estimados com base em um estudo preliminar. As estimativas finais estarão sujeitas a alterações. As estatísticas são baseadas em remessas comercializadas em canais de venda. Os números podem não corresponder aos totais mostrados devido a arredondamentos. Fonte: Gartner (janeiro de 2023)

Embora a Lenovo tenha mantido uma participação de mercado de 24%, a empresa teve seu declínio mais acentuado desde que o Gartner começou a monitorar o mercado de PCs. As vendas da Lenovo caíram em todas as regiões, exceto no Japão, mais de 30% na região da Europa, África e Oriente Médio (EMEA) e na América Latina.

A HP e a Dell também registraram declínios historicamente acentuados. A HP foi mais atingida no mercado EMEA, onde as remessas diminuíram 44% em relação ao ano anterior. Para a Dell, a fraca demanda no mercado de grandes empresas impactou os embarques no segundo semestre de 2022.

Visão geral regional - O mercado de PCs dos Estados Unidos caiu 20,5% no quarto trimestre de 2022, registrando seu sexto trimestre consecutivo de declínio nas remessas. Ecoando a tendência do mercado global de PCs, os gastos de consumidores e empresas com computadores diminuíram devido às condições econômicas.

"Mesmo quando os fornecedores ofereciam grandes descontos para PCs durante as festas de fim de ano na tentativa de reduzir o estoque, os consumidores não se deixaram convencer a economizar dinheiro", destaca a analista.

A HP assumiu o primeiro lugar no mercado de PCs dos Estados Unidos com base em remessas com 26,8% de participação de mercado. A Dell segue com 23,4% da participação no mercado de PCs dos Estados Unidos.

Remessa de PCs nos Estados Unidos para o 4T22 – Estimativa Gartner em milhões de unidades

Fabricantes Remessas

4T22 Participação de

Mercado 4T22 (%) Remessas

4T21 Participação de

Mercado 4T21 (%) Crescimento

4T22-4T21 (%) HP Inc. 4,58 26,8 5,38 25,0 -14,8 Dell 4,00 23,4 5,92 27,5 -32,4 Apple 2,93 17,2 3,03 14,1 -3,1 Lenovo 2,38 14,0 3,14 14,6 -24,2 ASUS 0,95 5,6 0,90 4,2 5,3 Acer 0,72 4,3 1,12 5,2 -35,1 Outros 1,51 8,8 2,00 9,3 -24,5 Total 17,10 100 21,51 100 -20,5

Observações: os dados incluem desktops e notebooks equipados com Windows, macOS e Chrome OS. Todos os dados são estimados com base em um estudo preliminar. As estimativas finais estarão sujeitas a alterações. As estatísticas são baseadas em remessas comercializadas em canais de vendas. Os números podem não corresponder aos totais mostrados devido a arredondamentos. Fonte: Gartner (janeiro de 2023)

O mercado de PCs da Europa, África e Oriente Médio (EMEA) teve um declínio histórico de 37,2% no quarto trimestre de 2022, devido à interseção de agitação política, pressões inflacionárias, aumentos nas taxas de juros e uma recessão iminente.

"Um declínio dessa magnitude só acontece quando a demanda do mercado efetivamente chega a um impasse", diz Kitagawa. "A confiança das empresas e dos consumidores em toda a região EMEA caiu, levando a uma enorme queda na demanda de PCs. Um aumento maciço no estoque também limitou severamente as oportunidades de venda, já que os vendedores se concentram em movimentar o estoque antigo."

O mercado da Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, caiu 29,4% em relação ao ano anterior, principalmente devido à China. Embora o quarto trimestre tenha sido tradicionalmente a alta temporada para o mercado de PCs corporativos da China, os cortes orçamentários do governo chinês e a incerteza em relação às mudanças nas políticas do COVID levaram a uma queda significativa na demanda geral de PCs.

Visão geral anual: o mercado de PCs entra em colapso após o boom do COVID - As remessas mundiais de PCs totalizaram 286,2 milhões de unidades em 2022, uma queda de 16,2% em relação a 2021 e a pior queda anual de remessas na história de rastreamento de PCs do Gartner.

Remessas mundiais de PCs para 2022 por fornecedores – Estimativa Gartner em milhões de unidades

Fabricantes Remessas

em 2022 Participação

de Mercado - 2022 (%) Remessas

em 2021 Participação de

Mercado - 2021 (%) Crescimento em

2022-2021 (%) Lenovo 68,99 24,1 83,44 24,4 -17,3 HP Inc. 55,55 19,4 74,18 21,7 -25,1 Dell 50,00 17,5 59,56 17,4 -16,0 Apple 27,91 9,8 26,94 7,9 3,6 Asus 20,66 7,2 21,63 6,3 -4,5 Acer 18,70 6,5 24,25 7,1 -22,9 Outros 44,35 15,5 51,70 15,1 -14,2 Total 286,19 100 341,72 100 -16,2

Observações: os dados incluem desktops e notebooks equipados com Windows, macOS e Chrome OS. Todos os dados são estimados com base em um estudo preliminar. As estimativas finais estarão sujeitas a alterações. As estatísticas são baseadas em remessas comercializadas em canais de vendas. Os números podem não corresponder aos totais mostrados devido a arredondamentos. Fonte: Gartner (janeiro de 2023)

"As remessas totais de PCs em 2022 ficaram próximas dos níveis pré-COVID, bem abaixo de 300 milhões de unidades", acrescenta Kitagawa. "A indústria de PCs passou por altos e baixos incomuns nos últimos onze anos. Após o extraordinário período de crescimento entre 2020 e 2021 devido à pandemia, o mercado iniciou claramente uma tendência de queda que se prolongará até ao início de 2024."

