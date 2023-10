Gartner divulga que remessas mundiais de PCs diminuíram 9% no terceiro trimestre de 2023

Após oito trimestres de declínio, o mercado de PCs deve começar a se recuperar no quarto trimestre de 2023

SAO PAULO, 16 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- O Gartner, líder mundial em pesquisa e aconselhamento para empresas, divulga que remessas mundiais de PCs totalizaram 64,3 milhões de unidades no terceiro trimestre de 2023, tendo diminuído 9% em relação ao mesmo período de 2022. Embora os resultados marquem o oitavo trimestre consecutivo de declínio do mercado global de PCs, o Gartner espera ver crescimento a partir do quarto trimestre deste ano.

"Há evidências de que o declínio do mercado de PCs finalmente atingiu seu limite", diz Mikako Kitagawa, analista do Gartner. "A demanda sazonal do mercado de educação impulsionou as remessas no terceiro trimestre, embora a demanda por PCs empresariais tenha permanecido fraca, compensando algum crescimento. Os fornecedores de PCs também fizeram avanços para a redução de estoque, com a expectativa de que o nível retorne ao normal até o final de 2023, desde que as vendas de fim de ano não entrem em colapso."

Os principais fornecedores no mercado mundial de PCs permaneceram inalterados no terceiro trimestre de 2023, tendo a Lenovo na primeira posição, com uma participação de mercado de 25,1%.

Estimativas Preliminares de Remessas Mundiais de PCs

3º Trimestre de 2023 – 3T23

Empresa Remessas do 3º Trimestre de 2023 (em milhões de unidades) Participação de Mercado no 3T23 (%) Remessas do 3º Trimestre de 2022 (em milhões de unidades) Participação de Mercado no 3T22 (%) Crescimento do 3T 2022 x 2023 (%) Lenovo 16,14 25,1 % 16,88 23,9 -4,4 % HP Inc. 13,53 21,0 % 12,71 18,0 6,4 % Dell 10,32 16,1 % 12,02 17,0 -14,2 % Apple 6,26 9,7 % 8,26 11,7 -24,2 % ASUS 4,87 7,6 % 5,51 7,8 -11,5 % Acer 4,38 6,8 % 4,49 6,4 -2,4 % Outros 8,75 13,6 % 10,70 15,2 -18,3 % Total 64,27 100,0 % 70,60 100,0 -9,0 %

Nota: Os dados incluem PCs de mesa e laptops equipados com Windows, macOS ou Chrome OS. Todos os dados são estimados com base em um estudo preliminar. As estimativas finais estarão sujeitas a alterações. As estatísticas são baseadas em remessas para canais de venda. Os números podem não somar o total devido ao arredondamento. Fonte: Gartner (outubro de 2023)

Apesar de a Lenovo mais uma vez ter visto uma diminuição ano a ano em suas remessas, sua queda foi de apenas um dígito. Enquanto isso, a HP foi o único fornecedor a apresentar crescimento ano após ano, com entregas aumentando em todas as regiões. A Dell relatou o sexto trimestre consecutivo de queda nas remessas, impactada pela fraca demanda por PCs empresariais, forte presença no mercado.

As remessas da Apple diminuíram de forma intensa em comparação com o ano anterior, em parte porque durante o terceiro trimestre de 2022 o volume de remessas aumentou significativamente após o fim do bloqueio de fornecimento da China. No terceiro trimestre de 2023, as remessas da Apple seguiram as tendências sazonais, impulsionadas principalmente pela demanda de estudantes e educadores.

"A boa notícia para os fornecedores de PCs é que o pior pode estar prestes a acabar até o final de 2023", prevê o analista do Gartner. "O mercado de PCs empresariais está pronto para um próximo ciclo de substituição, impulsionado pelas atualizações para o Windows 11. A demanda por PCs de consumo também deve começar a se recuperar, à medida que as máquinas adquiridas durante a pandemia entram nas primeiras etapas de um ciclo de renovação."

O Gartner projeta um crescimento de 4,9% para o mercado mundial de PCs em 2024, com progresso esperado tanto no segmento empresarial quanto de consumo.

Visão Geral Regional - O mercado de PCs dos Estados Unidos diminuiu 9,3% no terceiro trimestre de 2023.

Estimativas Preliminares de Remessas de PCs nos Estados Unidos

3º Trimestre de 2023 – 3T23

Empresa Remessas do 3T23 (em milhões de unidades) Participação de mercado 3T23 (%) Remessas do 3T22 (em milhões de unidades) Participação de mercado 3T22 (%) Crescimento do 3º Trimestre de 2022 a 2023 (%) HP Inc. 4,15 24,6 % 4,05 21,7 % 2,4 % Dell 4,12 24,4 % 4,68 25,1 % -12,0 % Apple 2,82 16,7 % 3,80 20,4 % -25,8 % Lenovo 2,78 16,4 % 2,75 14,8 % 1,1 % Acer 1,02 6,0 % 1,00 5,4 % 1,5 % ASUS 0,64 3,8 % 0,70 3,8 % -9,0 % Outros 1,36 8,1 % 1,63 8,7 % -16,4 % Total 16,90 100,0 18.643 100 % -9,3 %

Nota: Os dados incluem PCs de mesa e laptops equipados com Windows, macOS ou Chrome OS. Todos os dados são estimados com base em um estudo preliminar. As estimativas finais estarão sujeitas a alterações. As estatísticas são baseadas em remessas para canais de venda. Os números podem não somar o total devido ao arredondamento.

Fonte: Gartner (outubro de 2023)

A queda no mercado dos Estados Unidos foi principalmente causada pela fraca demanda por PCs empresariais. No entanto, o crescimento dos Chromebooks impulsionado pela substituição em instituições educacionais do ensino fundamental ao ensino médio compensou parte da queda.

O mercado de PCs na região da EMEA (Europa, Oriente Médio e África) diminuiu 3,6% em relação ao ano anterior. O contínuo tumulto político, as pressões inflacionárias e os aumentos das taxas de juros culminaram em uma nova baixa na demanda por PCs, embora a diminuição deste trimestre tenha sido menos severa do que nos dois anteriores.

"As empresas na região da Europa, Oriente Médio e África continuam a se ajustar à perspectiva disruptiva dos negócios, limitando os gastos com PCs empresariais à medida que as companhias reduzem os orçamentos de PCs como estratégia de gestão de custos", diz Kitagawa. "Enquanto isso, a demanda dos consumidores na Europa, Oriente Médio e África permanece baixa, já que todos os estratos de renda são afetados pelas pressões inflacionárias e pelas taxas de juros."

O mercado de PCs na região da Ásia-Pacífico diminuiu 13% em relação ao ano anterior, impulsionado por uma acentuada queda de 20% na China. Na China, os gastos dos consumidores com PCs permaneceram fracos devido a problemas de desemprego, enquanto a demanda por PCs empresariais também diminuiu devido a cortes nos gastos do governo.

Na Índia, a Direção Geral do Comércio Exterior (DGFT) anunciou novas restrições à importação de certos dispositivos em agosto de 2023 como parte de uma tentativa de incentivar a fabricação local. Embora o anúncio inicial tenha causado uma pequena desorganização, uma vez que vários fornecedores tiveram que interromper importações, um anúncio revisado logo em seguida estendeu o prazo até novembro de 2023 e os processos de importação voltaram aos volumes normais. A decisão de implementar qualquer restrição foi adiada para outubro de 2024, o que significa que o mercado de PCs na Índia terá impactos mínimos pelo resto deste ano.

Esses resultados são preliminares produzidos pelo Gartner. As estatísticas finais estarão em breve disponíveis para os clientes do programa de estatísticas trimestrais mundiais de PCs por região. Este programa do Gartner oferece uma visão abrangente e oportuna do mercado mundial de PCs, permitindo que empresas de planejamento de produtos, distribuição, marketing e vendas acompanhem questões-chave e suas futuras implicações em todo o mundo.

