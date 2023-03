Gartner estima que os 10 principais compradores de semicondutores reduziram os gastos com chips em 7,6% em 2022

Demanda enfraquecida por PCs e smartphones, melhor fornecimento de chips e declínio no preço da memória impactaram as despesas com componentes

SAO PAULO, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Os dez principais fabricantes globais de equipamentos originais (OEM), e que respondem por 37,2% do mercado total, diminuíram seus gastos com chips em 7,6% em 2022, de acordo com estimativas do Gartner, líder mundial em pesquisa e aconselhamento para empresas. Segundo os analistas, a inflação global e as pressões da recessão enfraqueceram drasticamente a demanda por PCs e smartphones em 2022, impactando a produção global os fabricantes OEMs.

A maioria dos compradores de semicondutores são os grandes fabricantes de PCs e smartphones. "Como resultado, uma queda acentuada na demanda dos consumidores por esses dispositivos impediu que os principais fabricantes aumentassem a produção e as remessas", diz Masatsune Yamaji, Analista Diretor Sênior do Gartner.

"A política de COVID-zero na China também causou uma grave escassez de material e interrupções de curto prazo na cadeia de suprimentos de eletrônicos. Uma persistente escassez de semicondutores nos mercados automotivo, de rede e de eletrônicos industriais elevou os preços médios de venda dos chips e acelerou o aumento da receita de semicondutores nesses mercados. Consequentemente, esses fatores fizeram com que os principais fabricantes diminuíssem sua participação nos custos gerais com semicondutores em 2022, comparando com 2021".

As dez maiores empresas que tiveram mais custos com esses componentes em 2021, permanecem na lista de 2022, com a Apple e a Samsung Electronics mantendo as duas primeiras posições. Apenas Samsung Electronics e Sony aumentaram seus gastos com chips em 2022.

As 10 principais fabricantes do mundo em 2022

(Pesquisa Gartner, em milhões de dólares americanos)

Ranking 2022 Ranking 2021 Empresa Gastos em 2022 Participação de mercado 2022 (%) Gastos em 2021 Crescimento 2021-2022 (%) 1 1 Apple 67,05 11,1 68,85 -2,6 2 2 Samsung Electronics 46,06 7,7 45,09 2.2 3 3 Lenovo 21,03 3,5 25,41 -17,2 4 5 Dell Technologies 18,30 3,0 20,97 -12.7 5 4 BBK Electronics 18,082 3,0 21,81 -17,1 6 6 Xiaomi 14,60 2.4 16,46 -11,3 7 7 Huawei 12,07 2,0 14,97 -19,4 8 8 HP Inc. 11,29 1,9 13,92 -18,9 9 10 Sony 7,97 1,3 6,84 16,5 10 9 Hon Hai Precision 7,53 1,3 8,02 -6,2



Outros 377,68 62,8 352,56 7,1



Total 601,694 100,0 594,952 1,1

Fonte: Gartner (fevereiro de 2023)

A Apple permaneceu no topo do ranking de consumidores de semicondutores pelo quarto ano consecutivo. A empresa reduziu os gastos com unidades de microprocessamento em 11,7% devido à mudança contínua para ter seus próprios processadores, projetados internamente. No entanto, a Apple aumentou os gastos com chips que não são de memória em 2,8%.

A Samsung Electronics aumentou o consumo de chips em 2,2% e manteve a segunda posição. A empresa ganhou mais participação no mercado de smartphones devido à sua liderança em telefones dobráveis, além de se beneficiar da política de COVID-zero na China, que afetou seus concorrentes, levando a um aumento nas despesas com semicondutores em 2022.

A Sony mostrou o crescimento mais rápido em gastos com chips em 2022 devido ao interesse dos consumidores globais nos consoles de videogame PlayStation 5. No entanto, o volume de produção não conseguiu ser aumentado para atender ao nível de demanda, em razão da contínua escassez de chips e à interrupção das redes logísticas ao longo do ano.

Respondendo por aproximadamente 25% das vendas de semicondutores em 2022, a memória foi a categoria de dispositivos com pior desempenho, registrando uma queda de receita de 10% devido à queda dos preços no segundo semestre de 2022, e em meio à demanda morna. "Os 10 principais fabricantes OEMs representaram 49,2% do gasto de memória e, consequentemente, tiveram uma queda significativa no gasto de memória", afirma Yamaji.

