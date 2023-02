Gartner identifica as principais tendências que impactarão os fornecedores de tecnologia até 2025

Principais tendências refletem maior dependência de tecnologia e criação de oportunidades por meio do impacto de forças externas

SÃO PAULO, 24 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Gartner, líder mundial em pesquisa e aconselhamento para empresas, anuncia as principais tendências que impactarão os fornecedores de tecnologia até 2025. Essas inovações refletem três temas abrangentes: empresas aumentando sua dependência da tecnologia, novas oportunidades a partir de soluções tecnológicas emergentes e o impacto de forças macro externas.

"A marcha da digitalização continua mesmo em meio à disrupção, e os fornecedores de tecnologia têm um papel de liderança a desempenhar", afirma Rajesh Kandaswamy, Vice-Presidente e Analista do Gartner. "Em 2023, os líderes de produtos e executivos de tecnologia devem equilibrar o planejamento de curto prazo com a estratégia de longo prazo para se manter à frente dos choques imediatos na economia e das forças subjacentes da macroeconomia e sociedade que moldam os negócios."

As tendências identificadas pelo Gartner impactarão os clientes de tecnologia, compradores, produtos, ecossistemas, modelos de negócios e modelos operacionais em todo o mundo por pelo menos os próximos três anos. A pesquisa do Gartner indica as seguintes tendências:

Democratização da Tecnologia — A democratização da tecnologia capacita os trabalhadores que não são de TI a procurar, selecionar, implementar e personalizar seus sistemas. Essa tendência oferece oportunidades para atender às necessidades de um novo conjunto de desenvolvedores cidadãos e tecnólogos de negócios. O Gartner prevê que, até 2025, 55% de todas as soluções de tecnologia emergentes bem-sucedidas serão entregues a compradores "não tradicionais" — por exemplo, fora da área de TI — nas empresas, permitindo que os fornecedores se expandam para outros mercados e estabeleçam novos relacionamentos com os clientes.

Compra federada de tecnologia corporativa — Em um processo de compra federado, as decisões são tomadas por representantes de toda a empresa. Impulsionada pela democratização da tecnologia, esse tipo de investimento está se acelerando, com apenas 26% dos compradores de tecnologia relatando em uma pesquisa recente do Gartner que suas aquisições são principalmente financiadas pela área de TI. "A compra federada cria oportunidades para líderes de produtos, pois permite um foco em serviços de maior valor agregado para clientes corporativos", diz Emil Berthelsen, Vice-Presidente e Analista do Gartner. "No entanto, também adiciona complexidade, forçando mudanças nos modelos de entrada no mercado e exigindo maior foco em cenários de valor e resultados".

Crescimento liderado por produtos — O crescimento liderado pelo produto (PLG - de Product-Led Growth, em inglês) é uma estratégia de entrada no mercado na qual os usuários experimentam valor por meio de ofertas gratuitas de produtos, assim como demonstrações interativas ou automatizadas. Em seguida, a conversão dessa experiência em contas pagas ou sua defesa e influência ajudam a impulsionar as compras. Até 2025, 95% dos Serviços de Software como Serviço (SaaS) empregarão uma forma de PLG de autoatendimento para aquisição de novos clientes.

"O PLG está avançando em B2B depois de muitos elogios no mundo da tecnologia B2C", destaca Kandaswamy. "Essa abordagem pode reduzir o custo de aquisição de clientes e gerar ciclos de vendas mais curtos em relação às estratégias tradicionais de vendas e marketing top-down orientadas para o comprador."

Ecossistemas de co-inovação — A abordagem do ecossistema de co-inovação é uma prática emergente que permite a convergência de ideias internas, externas, colaborativas e criativas para criar valor. As empresas estão usando ativamente a tecnologia para se diferenciar e ter sucesso, por isso inovam cada vez mais com os fornecedores dessa área. "Com um ecossistema de parceiros de co-inovação, os fornecedores de tecnologia podem atender às necessidades urgentes dos clientes por meio do uso de habilidades compartilhadas, experiência, investimento e incentivos", acrescenta o analista do Gartner.

Mercados digitais — Os compradores de tecnologia estão adotando os mercados digitais para encontrar, adquirir, implementar e integrar facilmente soluções tecnológicas. Os compradores não técnicos também estão cada vez mais procurando outros setores para atender às suas necessidades por recursos combináveis e facilmente consumíveis. "Fornecedores de tecnologia e serviços estão aumentando seus investimentos em canais de mercado conforme buscam oportunidades de crescimento e vantagem competitiva", afirma Kandaswamy. "Um mercado digital acelera o tempo de lançamento, estende o alcance aos segmentos-alvo, expande os ecossistemas de parceiros e acelera o ciclo de vendas."

Aplicações Inteligentes — Aplicativos inteligentes criarão valor e transformarão os mercados aprendendo, adaptando e gerando novas ideias e resultados. Por exemplo, a Inteligência Artificial Generativa é uma tecnologia emergente que ganha força rapidamente para uso comercial em aplicativos inteligentes. A Inteligência Artificial Generativa pode produzir conteúdo de mídia (incluindo texto, imagem, vídeo e áudio), dados sintéticos e modelos de objetos físicos. "Os líderes de produtos devem esperar que os recursos de Inteligência Artificial Generativa que capacitam as forças de trabalho com habilidades aumentadas e criativas sejam uma nova frente competitiva em aplicativos inteligentes", afirma o analista do Gartner.

Tecnologias do Metaverso para Marketing e Experiência dos Clientes — As tecnologias do Metaverso estão ganhando força rapidamente no marketing para criar experiências únicas, interações impactantes e novos engajamentos. Até 2027, mais de 40% das grandes organizações em todo o mundo estará usando uma combinação de Web3, computação espacial e Gêmeos Digitais (Digital Twins, em inglês) em projetos baseados em metaversos e destinados a aumentar a receita.

"Os profissionais de marketing B2B têm a oportunidade de aplicar tecnologias de metaverso e as experiências imersivas que elas fornecem para expandir o alcance e o envolvimento dos clientes e melhorar a experiência dos consumidores", destaca Kandaswamy. "Os primeiros usuários estão usando tecnologias de metaverso para hospedar eventos em espaços virtuais, conduzir reuniões de vendas internas e externas, mostrar produtos e muito mais."

Negócio sustentável — "Negócios sustentáveis se transformaram em algo obrigatório ter ao invés de ser apenas um diferencial", destaca Kandaswamy. Segundo os analistas, em um mundo cada vez mais orientado para a tecnologia, os negócios sustentáveis são suportados pela tecnologia sustentável. Os fornecedores de tecnologia devem melhorar a sustentabilidade de seus produtos que permitem resultados de negócios sustentáveis. Pesquisa do Gartner indica que 42% dos líderes estão atualmente alavancando atividades de sustentabilidade para impulsionar a inovação, a diferenciação e o crescimento empresarial por meio de produtos sustentáveis. O Gartner prevê que, até 2025, os fornecedores de tecnologia que quantificarem a contribuição positiva de suas ofertas para os objetivos de sustentabilidade dos clientes aumentarão sua taxa de sucesso em 20%.

Tecno nacionalismo - Uma tendência de afastamento da globalização e rumo ao mercantilismo está fazendo com que os mercados globais se tornem cada vez mais locais, impactando os ecossistemas globais de tecnologia. As decisões políticas estão levando os países a implementarem regulamentos de soberania digital, causando uma divergência nas infraestruturas de tecnologia. Em resposta a essa tendência, os líderes de produto devem equilibrar o atendimento às necessidades específicas de localização em nível de país e a lucratividade do produto.

Sobre o Gartner

O Gartner, Inc. (NYSE: IT) é a principal empresa de pesquisa e consultoria do mundo e membro do S&P 500. Fornecemos aos líderes de negócios insights, conselhos e ferramentas indispensáveis para alcançarem suas prioridades em missões críticas e para desenvolverem organizações de sucesso no futuro. Nossa combinação incomparável de pesquisas lideradas por especialistas e orientadas por profissionais e baseadas em dados aconselha os clientes para a tomada de decisões corretas sobre os assuntos que mais importam. Somos confiáveis como um recurso de apoio e parceiro crítico para mais de 15.000 empresas, em mais de 100 países – por meio de todas as principais funções e para todos os tipos de empresa. Para saber mais como ajudamos executivos com poder de decisão a impulsionarem o futuro dos negócios, visite: www.gartner.com.

FONTE Gartner

SOURCE Gartner