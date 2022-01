Gartner menciona FarEye no Guia de Mercado de 2021 para Roteamento e Programação de Veículos e Tecnologias de Última Milha pela quarta vez consecutiva

CHICAGO, 18 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A FarEye, uma plataforma SaaS global de transformação logística de última milha, foi reconhecida como Fornecedora Representativa no Gartner® Market Guide para Roteamento e Programação de Veículos e Tecnologias de Última Milha de 2021*. Esta é a quarta menção consecutiva da FarEye no conceituado Market Guide, publicado em 13 de dezembro de 2021.

De acordo com o Gartner, "O mercado de roteamento e programação de veículos e aplicações de última milha continua a crescer à medida que as empresas estão buscando maneiras de otimizar as operações de frota. A evolução das aplicações em razão das novas necessidades comerciais fez com que os fornecedores expandissem seus recursos em determinadas áreas ou até mesmo especializassem seus produtos em uma área específica, como as operações de última milha." A FarEye foi reconhecida como Fornecedora Representativa no relatório.

"Na FarEye, estamos trabalhando com dedicação para melhorar as entregas para todos. Nosso objetivo é redefinir o cenário de entrega em casa de última milha, tornando-o centrado no cliente e eficiente. Estamos honrados em receber o quarto reconhecimento consecutivo no Gartner Market Guide para Roteamento e Programação de Veículos e Tecnologias de Última Milha. Com inovação constante, capacitamos nossos clientes a processar o crescente volume de remessas, garantindo entregas no momento oportuno, utilizando perfeitamente a frota e oferecendo experiências superiores", disse Kushal Nahata, CEO e cofundador da FarEye.

Com o aumento do comércio eletrônico, as empresas estão ampliando sua última etapa do processo com o objetivo de não apenas reduzir os custos de transporte, mas também melhorar a experiência do cliente. A solução VRS da FarEye, Intelligent Delivery Orchestration (IDO), permite que as empresas ofereçam a experiência final perfeita para os clientes de modo eficiente, com uma variedade de ofertas como programação de entrega, roteamento dinâmico, crowdsourcing do motorista, aplicativo de motorista, rastreamento em tempo real, monitoramento e muito mais.

Gartner, Guia de Mercado para roteamento e programação de veículos e tecnologias de última milha, Oscar Sanchez Duran, Bart de Muynck, Carly West, 13 de dezembro de 2021

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com respeito a essa pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para um propósito específico.

