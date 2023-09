Gartner prevê que 30% das multinacionais poderão ser severamente afetadas por riscos digitais não-gerenciados até 2025

SÃO PAULO, 27 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- O Gartner, líder mundial em pesquisa e aconselhamento para empresas, prevê que até 2025 cerca de 30% das empresas multinacionais sofrerão perda de receitas, danos a marcas ou ações legais devido a riscos de soberania não-gerenciados.

Para Brian Prentice, vice-presidente e analista do Gartner, nos últimos 30 anos, as multinacionais têm gerenciado operações de negócios tendo como pano de fundo a avaliação do risco dos ambientes econômicos e políticos dos países em que operam. "As empresas agora precisam expandir o risco soberano para incluir o digital para evitar quaisquer consequências potenciais, à medida que ele se fragmenta cada vez mais ao longo de linhas nacionais e regionais."

De acordo com o Gartner, a soberania digital é a capacidade dos países realizarem políticas sem impedimentos impostos pelas regulamentações digitais de governos e empresas estrangeiras, incluindo gigantes digitais que possuem controle regulatório.

"À medida que mais países adotam estratégias digitais soberanas, o que emerge é um conjunto complexo de obrigações regulamentares entre diversas jurisdições, restrições tarifárias, proibições de importação e exportação, protocolos tecnológicos específicos de cada país e requisitos de conteúdo local", diz Prentice. "Dado o papel crítico do digital nas operações comerciais, os executivos deveriam compreender o risco soberano digital e o seu impacto nas condições empresariais."

O Gartner destaca três áreas principais impactadas pelo risco soberano digital que devem ser geridas para evitar potenciais perdas de receitas, danos à marca ou ações legais.

1. Fluxos de risco soberano digital para clientes multinacionais de provedores de tecnologia: Grande parte da perturbação resultante do número crescente de estratégias digitais soberanas tem impacto nas operações dos fornecedores de tecnologia. O aumento da concorrência entre grandes potências ocorre com setores e empresas de tecnologia específicas, tais como restrições a fornecedores de 5G como Huawei ou Nokia. Isso pode ser o resultado de uma pressão regulamentar crescente, de mudanças nas políticas nacionais ou de respostas a acontecimentos geopolíticos súbitos. De acordo com o Gartner, a forma como fornecedores de tecnologia respondem ao seu próprio risco soberano digital pode ter um impacto significativo nas operações dos clientes multinacionais, que devem considerar os fornecedores de tecnologia como parte da cadeia de abastecimento mais ampla das suas empresas para avaliar e mitigar proativamente o risco soberano digital.

2. As iniciativas de produção digital serão prejudicadas sem uma localização eficaz: À medida que a ambição digital aumenta, os esforços de produção digital empurram as empresas para a criação de produtos digitais discretos e voltados para o mercado, muitas vezes com os seus próprios lucros e perdas. Se forem encontrados mercados em outros locais além do país de origem da empresa, o Gartner recomenda que sejam tomadas medidas para gerir o risco soberano digital associado a cada localidade. Isso requer acompanhamento contínuo de produtos para se adaptar aos requisitos regulamentares, juntamente com a cultura e o idioma dos clientes nos vários mercados onde estão presentes. Padrões tecnológicos nacionais divergentes, protocolos e estruturas defendidas por governos pesam nas decisões necessárias ao produzir produtos digitais que atenderão a vários mercados.

3. As empresas digitais serão envolvidas em competições geopolíticas: À medida que as empresas aumentam a sua ambição e se tornam negócios digitais, terão de lidar com o mesmo vasto conjunto de atritos do mercado livre digital que os fornecedores de tecnologia. Isso coloca-os no meio da competição geopolítica digital, que tem impacto na estratégia empresarial. Para ter sucesso, o Gartner recomenda que os diretores de risco (CROs) trabalhem para se sentirem confortáveis com a tecnologia. Caso contrário, terão dificuldade em compreender o âmbito, o propósito e as implicações crescentes dos fatores de risco soberanos digitais nas suas empresas.

Sobre o Gartner

O Gartner, Inc. é a principal empresa de pesquisa e consultoria do mundo e membro do S&P 500. Fornecemos aos líderes de negócios insights, conselhos e ferramentas indispensáveis para alcançarem suas prioridades em missões críticas e para desenvolverem companhias de sucesso no futuro. Nossa combinação incomparável de pesquisas lideradas por especialistas e orientadas por profissionais e baseadas em dados aconselha os clientes para a tomada de decisões corretas sobre os assuntos que mais importam. Somos confiáveis como um recurso de apoio e parceiro crítico para mais de 15.000 companhias, em mais de 100 países – por meio de todas as principais funções e para todos os tipos de empresa. Para saber mais como ajudamos executivos com poder de decisão a impulsionarem o futuro dos negócios, visite www.gartner.com ou siga notícias e atualizações do Gartner para executivos de TI no Twitter e LinkedIn usando #GartnerIT.

FONTE Gartner

SOURCE Gartner