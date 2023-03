Gartner prevê que 39% dos trabalhadores globais do conhecimento atuarão de forma híbrida até o final de 2023

Nos Estados Unidos, 51% dos profissionais trabalharão de forma híbrida e 20% serão totalmente remotos

SÃO PAULO, 16 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Até o final de 2023, 39% dos trabalhadores globais do conhecimento ('Global Knowledge Workers' que trabalham com a parte intelectual) realização suas tarefas de forma híbrida, prevê o Gartner, líder mundial em pesquisa e aconselhamento para empresas.

Trabalhadores globais do conhecimento, nos modelos remoto e híbrido, nos anos de 2020, 2022 e 2023 Fonte: Gartner (Março 2023) (PRNewsfoto/Gartner)

"O modelo híbrido não é mais apenas um privilégio dos colaboradores, mas uma expectativa de todos", afirma Ranjit Atwal, Analista e Diretor Sênior do Gartner. "Muitos profissionais começaram a retornar parcialmente aos escritórios ao longo de 2022, mas o estilo de trabalho híbrido permanecerá em destaque em 2023 e nos próximos anos. Para se adaptarem a essa nova realidade, as empresas terão que implementar um projeto de trabalho centrado no ser humano – incluindo flexibilidade, colaboração intencional e gerenciamento baseado em empatia – formato que se adapta bem aos funcionários híbridos."

Os colaboradores de TI estão mais inclinados a deixar seus empregos do que os funcionários de outras áreas, pois buscam maior flexibilidade e melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional, assim como melhores oportunidades de carreira. De acordo com os analistas do Gartner, os CIOs (Chief Information Officer) poderiam maximizar a retenção e a atração de talentos redefinindo a proposta de valor de seus funcionários com um dinâmica mais humana.

O Gartner define trabalhadores híbridos como colaboradores que trabalham no escritório pelo menos um dia por semana. Profissionais totalmente remotos são aqueles que desempenham suas funções em casa o tempo todo. Funcionários são que atuam presencialmente nas empresas, em período integral e sem realizar nenhuma tarefa remotamente a partir de casa.

Espera-se que o número de trabalhadores totalmente remotos continue caindo, ano após ano. O Gartner estima que esses profissionais representarão apenas 9% de todos os funcionários do mundo até o final de 2023. Também este ano, a tendência de trabalho híbrido nos Estados Unidos será mais presente do que no resto do mundo, com 51% dos trabalhadores atuando no modelo híbrido e 20% realizando suas atividades de forma remota.

Design centrado no ser humano atende ao espaço de trabalho virtual - O design centrado no ser humano requer um novo conjunto de princípios, normas e pensamentos. Os espaços de trabalho virtuais bem-sucedidos aumentarão a capacidade de contratar e reunir colaboradores independentemente da localização geográfica. Esses ambientes fornecem novas alternativas potencialmente disruptivas para reuniões presenciais (e viagens associadas) e para soluções de reuniões digitais. O Gartner prevê que, até 2025, 10% dos funcionários usarão esse modelo para atividades como vendas, integração e trabalho remoto.

"Para organizações remotas ou híbridas, os espaços de trabalho virtuais totalmente maduros podem substituir o escritório como a personificação da cultura da empresa e se tornarem o centro da experiência digital dos funcionários", diz Christopher Trueman, Analista Sênior do Gartner. "No entanto, não se deve esperar que os colaboradores se dediquem ao ambiente de trabalho digital durante todo o expediente. Esses espaços devem ser usados apenas para reuniões e interações que serão aprimoradas por eles, como brainstorming, análises de produtos ou encontros sociais."

O trabalho híbrido e totalmente remoto varia conforme o país - Embora o mundo tenha aumentado sua proporção de trabalho híbrido e totalmente remoto desde 2019, a atratividade desses modelos varia significativamente de país para país.

As empresas do Japão estão mais focadas no retorno dos colaboradores ao escritório em tempo integral, se compararmos com outros empregadores ao redor do mundo. O número de trabalhadores japoneses do conhecimento totalmente remotos e híbridos totalizará apenas 29% de toda a força de trabalho em 2023.

Na Europa, onde a interação face a face continua sendo uma preferência, o estilo híbrido de trabalho deve aumentar. Na Alemanha, os trabalhadores do conhecimento totalmente remotos e híbridos representarão 49% da força de trabalho alemã este ano. Devido a sua cultura e ao seu mix da indústria, o número de trabalhadores do conhecimento totalmente remotos e híbridos no Reino Unido aumentará no mesmo período. Em 2023, nos Estados Unidos, o total de trabalhadores do conhecimento totalmente remotos e híbridos, representará 71% de sua força de trabalho. No Reino Unido, esses profissionais remotos e híbridos totalização 67% de sua força de trabalho.

Sobre o Gartner

O Gartner, Inc. (NYSE: IT) é a principal empresa de pesquisa e consultoria do mundo. Destaca-se por fornecer insights, conselhos e ferramentas indispensáveis para líderes de negócios alcançarem suas prioridades de missão crítica e para desenvolverem organizações de sucesso no futuro. A combinação incomparável de pesquisas com informações para a tomada de decisões mais inteligentes é liderada por especialistas que dominam os assuntos que mais importam para os negócios. O Gartner oferece recursos confiáveis e atua como um parceiro fundamental para mais de 15.000 empresas de todos os setores. Atua com uma equipe de especialistas composta por mais de 16 mil associados, possui mais de 90 escritórios em todo o mundo e fatura US$ 4,7 bilhões ao ano. Para saber mais sobre como o Gartner ajuda executivos com poder de decisão a impulsionarem o futuro de seus negócios, visite: www.gartner.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2034747/Picture1.jpg

FONTE Gartner

SOURCE Gartner