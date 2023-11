Gartner prevê que 50% das aplicações empresariais críticas estarão fora de locais centralizados em Nuvens Públicas

SAO PAULO, 27 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Até 2027, 50% das aplicações empresariais críticas estarão fora de locais centralizados em Nuvens Públicas. A previsão é do Gartner, líder mundial em pesquisa e aconselhamento para empresas. À medida que os mercados de Computação em Nuvem e infraestrutura de Data Center evoluem, e o interesse na migração de cargas de trabalho cresce, muitas empresas lutam para identificar os parceiros e as soluções corretas.

"As empresas estão começando a buscar locais para cargas de trabalho que não migraram para Nuvem Pública", diz Dennis Smith, Vice-Presidente e Distinguished Analista do Gartner. "Isso representa aproximadamente 70% de todas as cargas de trabalho, mas o número crescente de fornecedores, tecnologias e mercados sobrepostos torna difícil identificar a escolha da infraestrutura ideal para as circunstâncias e as necessidades especificas de cada empresa."

Existem muitas opções para companhias que buscam serviços de infraestrutura para suas cargas de trabalho que atualmente estão armazenadas localmente, variando de ofertas de virtualização de servidores de fornecedores a uma suíte completa de serviços fornecidos por provedores de Nuvem Pública. Para determinar estratégias de posicionamento apropriadas, o Gartner recomenda que os líderes de infraestrutura e operações (I&O) sigam três importantes etapas:

1) Avaliem Requisitos de Infraestrutura: Muitas empresas estão em busca de soluções inspiradas em Nuvem para cargas de trabalho armazenadas localmente, como aplicações críticas de negócios. Esses ambientes podem ser virtualizados, mas têm automação e capacidades de autoatendimento limitadas devido à sua natureza. Empresas que expandem seus ambientes locais para serem inspirados em Nuvem devem garantir que as implementações atendam aos requisitos de Nuvem Pública. Muitas soluções inspiradas em Nuvem e soluções de Computação em Nuvem também oferecem capacidades híbridas, nas quais os elementos de infraestrutura comuns e as interfaces de programação dos aplicativos (APIs) podem ser implementadas tanto localmente quanto em Nuvem Pública.

2) Abracem Capacidades Híbridas e CIPS: A necessidade contínua de suportar cargas de trabalho localizadas fora das Nuvem Pública significa que a infraestrutura de Nuvem Mista e fora do Cloud será necessária no futuro. "As empresas precisam de capacidades híbridas e sempre precisarão", explica Smith. Segundo o analista, "embora Nuvens Públicas ofereçam muitos benefícios, como inovação, agilidade e escalabilidade, sua utilidade pode ser limitada quando implementada fora das localidades escolhidas por seus fornecedores." O mercado de serviços de infraestrutura de Nuvem e de plataformas (CIPS) está mudando significativamente e tem consequências de longo prazo para o futuro da TI empresarial. O mercado de CIPS está evoluindo atualmente em quatro frentes:

- Infraestrutura híbrida distribuída (DHI), que aborda as limitações de uma infraestrutura local tradicional em relação aos benefícios do modelo de Nuvem, fornecendo maior consistência e disponibilidade;

- Serviços Estratégicos de Plataforma em Nuvem (SCPS), que abrangem toda a gama de serviços em nuvem e incluem a modernização de aplicações de legado para empresas;

- Gerenciamento de contêiner, que abrange uma variedade de ofertas de gerenciamento de contêiner, incluindo plataformas Kubernetes, gerenciamento de frota de clusters e ofertas sem servidor;

- Plataformas DevOps que incluem soluções destinadas a auxiliar a integração/distribuição contínua.

Todas essas frentes estão fora da virtualização de servidores, serviços de consumo de infraestrutura (ICS) e mercados relacionados à infraestrutura de data center (DCI). "As empresas precisarão navegar nas diferenças e sobreposições nos mercados de CIPS para escolher o posicionamento apropriado de cargas de trabalho", aponta Smith. "Isso inclui identificar as diferentes personas, esclarecer requisitos nos vetores de infraestrutura nativa de Nuvem e no desenvolvimento de aplicativos, e mapeá-los para o uso apropriado."

3) Escolham os Parceiros e as Soluções Corretas: Os líderes de infraestrutura e operações precisam determinar sua preferência por um fornecedor com uma abordagem de dentro para fora ou de fora para dentro. A abordagem de dentro para fora envolve fornecedores tradicionais de Data Centers que adicionaram serviços em Nuvem, enquanto a abordagem de fora para dentro envolve provedores de nuvem que estão fornecendo serviços localmente. Além disso, os líderes precisam decidir se seguem uma abordagem exclusivamente de Cloud, com Nuvem primeiro ou adotam Cloud de forma mais moderada. "Os líderes de I&O podem selecionar a solução de infraestrutura correta realizando uma análise minuciosa dos casos de uso e identificando as características e capacidades essenciais necessárias", diz Smith. "Isso ajudará a determinar as tecnologias e os fornecedores apropriados e que melhor se encaixam com os requisitos das suas empresas."

